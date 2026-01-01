Landes-Chef besorgt: Immer mehr Rentner müssen in Sachsen zur Tafel

Sachsens Tafeln haben 2025 rund 200.000 Menschen mit geringem Einkommen regelmäßig mit gespendeten Lebensmitteln versorgt. Ein neuer Trend bereitet große Sorge.

Von Pia Lucchesi

Dresden - Sie bauen Brücken zwischen Armut und Wohlstand: Sachsens Tafeln haben 2025 rund 200.000 Menschen mit geringem Einkommen regelmäßig mit gespendeten Lebensmitteln versorgt. Ein neuer Trend bereitet den ehrenamtlichen Tafel-Mitarbeitern große Sorge.

Die Tafel hilft von Armut betroffenen Menschen. © picture alliance/dpa/dpa-Zentralbild Sachsens Tafel-Chef Stephan Trutschler (64) berichtet: "Zu unseren Ausgabestellen kommen immer mehr Senioren." Die betagten Menschen, die zur Tafel kommen, plagen vielmals ähnliche Sorgen. Ihre Renten reichen kaum aus, um die Kosten für Wohnen, Heizen und den Lebensunterhalt zu stemmen. Jeder dritte Empfänger von Lebensmittelspenden in Sachsen ist dagegen ein Kind. "Das ist seit Jahren schon so", sagt Trutschler traurig. Sachsen Innenminister überzeugt: Ausreisezentrum sorgt für mehr freiwillige Heimkehrer Sein Lichtblick in trüben Tagen: 2025 wurden insgesamt 1162 Tonnen Großspenden über die Landeslogistik entgegengenommen. Ein Drittel davon kam vom Bundesverband, zwei Drittel akquirierte der Landesverband selbst.

Die Tafeln retten Lebensmittel. Oft kommen ältere Menschen dorthin, deren Rente nicht reicht, um damit für Wohnen, Heizen und Lebensunterhalt aufzukommen. © Waltraud Grubitzsch/dpa-Zentralbild/dpa

Sachsens Tafeln arbeiten eng mit tschechischen Food-Banken zusammen

Eine Mitarbeiterin der Tafel Chemnitz beim Abpacken von Brot und Brötchen. Die Tafeln retten Lebensmittel und lindern Not. © Kristin Schmidt "Große Industriepartner unterstützen inzwischen zunehmend mit umfangreichen Warenspenden den Landesverband", freut sich Trutschler. Als lokale Partner seien dabei besonders die Molkerei in Leppersdorf, die Marke Wurzener sowie die Handelsriesen Edeka, Rewe und Lidl hervorzuheben. Sie führen regelmäßig Aktionen zugunsten der Tafel durch. Das Netzwerk der Tafeln ist deutschlandweit aufgestellt. Gespendete Lebensmittel werden quer durch die Republik getauscht und verfrachtet, um Bedürftige zu erreichen. Sachsen Warum stehen Sachsens Frauenhäuser auf der Kippe? Die Sachsen arbeiten zudem eng mit den tschechischen Food-Banken zusammen. Über die Grenze hinweg wurden 7,5 Tonnen Lebensmittel getauscht - zumeist Molkereiprodukte aus Sachsen gegen Getränke aus Tschechien.

Gespendetes Obst und Gemüse bei einer Ausgabe. Nach Einschätzung der Tafel werden 2026 noch mehr Spenden benötigt, um den sozialen Frieden im Land zu sichern. © picture alliance/dpa

Stephan Trutschler (64) engagiert sich ehrenamtlich als Landesvorsitzender der Tafel Sachsen. © PR

Stephan Trutschler mit klarer Forderung in Richtung Politik