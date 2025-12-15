Wie viele Lehrer braucht das Land? Schülerrat greift Sachsens Kultusminister an

Dresden - Der Landesschülerrat (LSR) kritisiert die Kommunikation und Prioritätensetzung von Kultusminister Conrad Clemens (42, CDU).

Sachsen leidet gegenwärtig unter Lehrermangel. Bis 2040 ändert sich die Situation gravierend, denn die Schülerzahlen gehen dramatisch zurück. © Britta Pedersen/dpa

Der Minister hatte nach Bekanntwerden der neuesten Schülerzahlen-Prognosen Lehramtsstudenten geraten, sich auf diese Entwicklung einzustellen.

Es wird damit gerechnet, dass Sachsens Schülerzahlen in den kommenden 15 Jahren je nach Region um bis zu 25 Prozent einbrechen.

"Wir kämpfen jetzt schon mit drastischem Lehrkräftemangel. Wenn wir jetzt anfangen, junge Menschen, die sich für das Lehramtsstudium im Freistaat Sachsen entscheiden, aktiv davon abzubringen, können wir uns von zukunftsfähiger Bildung gleich mitverabschieden", erklärt die neue LSR-Vorsitzende Lina Zeeh.

Nach Meinung der Schülervertretung sollte aus der Statistik die Konsequenz gezogen werden, angehende Lehrkräfte zu unterstützen und gleichzeitig den Standort Sachsen sowohl für Lehrkräfte als auch Familien attraktiv zu halten.