Hier trauert eine Mutter um ihre Tochter: Jenny (†18) wurde in der Halloween-Nacht totgefahren
Zittau - Es sind wenige Minuten, die den Alltag zum Albtraum machen: Am Halloween-Abend verließ Jenny (18) gegen 18.30 Uhr das Haus ihrer Mutter Christine, nur eine Viertelstunde später starb sie bei einem Unfall. Nun ermittelt die Polizei, wie es dazu kommen konnte.
"Ich pass' auf mich auf", waren die letzten Worte, die Christine von ihrer Tochter hörte. "Sie war bei mir, mich zu Feiertag besuchen", sagt die Mama TAG24. "Dann wollte sie zurück in ihre WG. Ich habe noch gesagt: Pass' auf dich auf und sie umarmt."
Doch wenig später geschah das Unfassbare: Auf der Goldbachstraße war ein junger Mann (21) mit seinem Skoda Richtung Weststraße unterwegs, erfasste die junge Frau.
Eine Teenagerin leistete erste Hilfe, schnell griffen auch Anwohner ein, schließlich übernahm der Rettungsdienst. Auch ein Rettungshubschrauber kam zum Einsatz. Doch niemand konnte Jenny mehr helfen.
"Ich will mich ganz herzlich bei allen Rettern bedanken", sagt die trauernde Mutter. "Auch wenn sie es am Ende nicht geschafft haben."
Immer noch unklar, wie Unfall geschehen konnte: Polizei sucht Zeugen
Von der Tragödie erfuhr sie zuerst über einen Anruf der Tochter einer Freundin. "Ich dachte erst, das wäre ein ganz blöder Halloween-Streich", sagt Christine.
Doch unterkriegen lassen will sich Christine von der Trauer nicht: "Ich möchte, dass Zittau sieht, dass ich eine starke Mutter bin", sagt sie und besuchte deshalb auch die Gedenkminute von Freunden an der Unfallstelle.
"Doch es bleibt ein ganz großes Loch. Jenny war ein lebhaftes, freundliches Mädchen." Eigentlich wollte sie die kommenden Tage noch Weihnachtsgeschenke kaufen...
Warum der Skoda-Fahrer die junge Frau erfasste, ermittelt nun der Verkehrsunfalldienst. Die Polizei sucht Zeugen: 03591/3670.
