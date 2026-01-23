Pauls letzter Wunsch: Ein Gruß von seinem Idol, dem YouTube-Star
Von Peggy Schellenberger
Eibenstock/Chemnitz - Der kleine Paul (12) aus Eibenstock (Erzgebirge) leidet an einem inoperablen Hirntumor. Das Schicksal der Familie Eißmann beschäftigt jetzt viele Menschen. Der Junge hat derweil noch einen letzten großen Wunsch.
Paul Eißmann kämpft seit der bitteren Diagnose Tag für Tag gegen Schmerzen, Unwohlsein und auch gegen die Verzweiflung. Trost spendet ihm seine neue Hündin Issi, die ihm ebenso wie Mutter Milli nicht von der Seite weicht.
Ablenkung findet der tapfere Junge mit dem, was Gleichaltrige auch cool finden: YouTube, TikTok und andere soziale Medien. Auf einen Influencer steht Paul ganz besonders: Paul Meyer (38) alias "Paluten" ist im Bereich Gaming inzwischen der meistabonnierte deutschsprachige Kanal und erfolgreicher Autor der "Freedom"-Jugendbuchreihe.
"Ihn mal persönlich zu treffen oder aufgrund der schwierigen Situation wenigstens eine Grußbotschaft von ihm zu erhalten, wäre das Allergrößte für meinen Sohn", verrät Milli Eißmann (51).
Sowohl sie als auch der Verein "Lukas' Stern" haben schon mehrfach versucht, Kontakt mit "Paluten" aufzunehmen. Aber die Anfragen verliefen ins Leere.
"Wir bleiben da hartnäckig. Paul hat diesen einen letzten Wunsch. Und dafür werden wir uns weiter ins Zeug legen", sagt "Lukas Stern"-Vorsitzende Daniela Lieberwirth (50). Sie selbst wird Paul am heutigen Freitag in Eibenstock besuchen und sicher eine große Portion Hoffnung im Gepäck haben.
