Linke fordert mehr Geld für die Jugend
Dresden - Die Linke fordert eine Erhöhung der Jugendpauschale.
"Wer heute die Jugendhilfe kürzt, handelt unverantwortlich", sagte Juliane Nagel (47), Sprecherin der Linksfraktion für Kinder- und Jugendpolitik.
Studien zeigten, dass rund jeder fünfte junge Mensch psychische Auffälligkeiten aufweist - ein deutlich höherer Anteil als noch vor der Corona-Pandemie, so Nagel. Ein Antrag im Landtag (Drucksache 8/5573) soll der Forderung Nachdruck verleihen.
Tatsächlich hat sich die Fraktion offenbar schon mit der Regierungskoalition auf einen Nachschlag geeinigt.
Nagel weiter: "Wir freuen uns deshalb, dass die Regierung unsere Forderung nach dem Ausbau der Jugendpauschale im Entwurf des Doppelhaushalts 2027/28 zumindest in Ansätzen umsetzen will."
Der Antrag wird nach der Sommerpause im Landtag beraten. Die Entscheidung zum Doppelhaushalt soll noch vor Jahresende fallen.
Titelfoto: Jan Woitas/dpa