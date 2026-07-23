Linke fordert mehr Geld für die Jugend

Dresden - Die Linke fordert eine Erhöhung der Jugendpauschale.

Fordert eine höhere Jugendpauschale: Juliane Nagel (47, Linke). © Jan Woitas/dpa

"Wer heute die Jugendhilfe kürzt, handelt unverantwortlich", sagte Juliane Nagel (47), Sprecherin der Linksfraktion für Kinder- und Jugendpolitik.

Studien zeigten, dass rund jeder fünfte junge Mensch psychische Auffälligkeiten aufweist - ein deutlich höherer Anteil als noch vor der Corona-Pandemie, so Nagel. Ein Antrag im Landtag (Drucksache 8/5573) soll der Forderung Nachdruck verleihen.

Tatsächlich hat sich die Fraktion offenbar schon mit der Regierungskoalition auf einen Nachschlag geeinigt.

Nagel weiter: "Wir freuen uns deshalb, dass die Regierung unsere Forderung nach dem Ausbau der Jugendpauschale im Entwurf des Doppelhaushalts 2027/28 zumindest in Ansätzen umsetzen will."