Noch teurer als vor dem Tankrabatt: Sachsens Spritpreise gehen durch die Decke

Dresden/Ústí nad Labem - Die Spritpreise in Sachsen sind knapp vier Wochen nach Ende des Tankrabatts noch immer viel zu hoch. Da wundert es wenig, dass in Grenznähe lieber in Tschechien getankt wird.

Michael Kirchner (53) blickt mit Skepsis auf die Tankanzeige. Der Bauleiter aus Bad Langensalza tankte am Donnerstag an einer Tankstelle in Dresden. © Steffen Füssel

In Dresden kostete ein Liter Super E10 am Donnerstagmittag laut mehr-tanken.de zwischen 2,34 Euro und 2,49 Euro. Für Diesel tankten Autofahrer am günstigsten mit 2,33 Euro, am teuersten mit 2,47 Euro. In Leipzig lagen die Preise bei Diesel zwischen 2,32 Euro und 2,44, bei Super reichte die Spanne von 2,32 Euro bis 2,52 Euro.

Deutlich günstigere Preise wiesen die Tankstellen in Chemnitz auf. Die Preisspanne für einen Liter Super begann um 12 Uhr bei 2,28 Euro und reichte bis 2,48 Euro, während Autofahrer bei Diesel mit 2,25 Euro und bis zu 2,47 Euro rechnen mussten.

Als Grund nennen Experten die hohe Nachfrage aufgrund der Urlaubszeit und Engpässe aufgrund des Iran-Kriegs.

Insgesamt liegen die Spritpreise derzeit mehr als deutlich über dem Vor-Tankrabatt-Niveau. Damals kostete ein Liter Diesel im Freistaat im Schnitt 2,28 Euro, für Super wurden 2,10 Euro fällig.