World Music Contest in den Niederlanden: Sachsen blasen Holländern den Marsch

Sachsen/Kerkrade (Niederlande) - Glückwunsch und Tusch: Beim World Music Contest (WMC) im niederländischen Kerkrade, einem der weltweit bedeutendsten Wettbewerbe für Blas- und Marschmusik, belegten gleich zwei sächsische Vereine Spitzenplätze.

Der Spielmannszug Oberlichtenau marschiert auf dem Rasen im Stadion von Kerkrade auf. © Facebook/Spielmannszug Oberlichtenau

Der Spielmannszug Oberlichtenau holte in der Championship Division (höchste Wertungsklasse) Gold mit Auszeichnung und sicherte sich damit den fünften Platz unter den besten Spielmannszügen der Welt!

"Dieser Erfolg ist das Ergebnis von Leidenschaft, harter Arbeit und echtem Teamgeist. Wir sind stolz, unseren Verein und unsere Heimat auf dieser großen Bühne vertreten zu dürfen", jubeln die Oberlichtenauer.

Der Spielmannszug Radeberg nahm zum ersten Mal am Wettbewerb teil und gewann bei seiner Premiere auf Anhieb in der Kategorie Marsch ebenfalls Gold.

Dafür hat höchstpersönlich auch Bürgermeister Frank Höhme gesorgt. "Er begleitete uns sogar nach Kerkrade - und das nicht nur als Gast und Anfeuerer. Er fuhr mit Transporter und Kühlhänger mit", bedanken sich die Musiker.