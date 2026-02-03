So will Sachsen von der Kernfusion profitieren

Dresden - Im Windschatten der Weltmächte USA und China setzen derzeit sechs Bundesländer zum Überholen an, darunter Sachsen . Und das mit dem Energie-Hoffnungsträger der Zukunft. Wissenschaftsminister Sebastian Gemkow (47, CDU ) erklärt der TAG24-Redaktion Sachsens Pläne zur Kernfusion.

Die Kernfusion gilt als DER Energie(hoffnungs)träger der Zukunft. © KI-Foto

Es ist nicht weniger als die Macht der Sonne: Bei der Kernfusion verschmelzen, kurz gesagt, zwei kleine Atomkerne zu einem großen. Im Gegenteil zur Atomkraft, bei der ein Kern gespalten wird.

In beiden Fällen wird Energie freigesetzt. Bei der Kernfusion aber etwa viermal so viel - bei viel geringerem Aufwand. Und ohne Atommüll. So die Hoffnung.

Deshalb forscht die ganze Welt daran. Denn die Zukunft - voller KI, Rechenzentren, E-Mobilität - braucht viel mehr Energie. Mecklenburg-Vorpommern, Schleswig-Holstein, Bayern, Hamburg, Hessen und Sachsen haben sich deshalb nun aufgemacht, das erste kommerziell betriebene Kernfusionskraftwerk der Welt in Deutschland entstehen zu lassen.

"Die Hoffnung ist, dass die weltweit führende wissenschaftliche Expertise, kombiniert mit den ingenieurtechnischen Fähigkeiten Deutschlands, es früher möglich macht, die Kernfusion zur Energiegewinnung auf der Erde nutzen zu können", so Gemkow.