Sächsische Cheerleader klettern in europäische Top 10

Lissabon - Ein Wochenende, das Vereinsgeschichte schreibt: Die "Arrows Infinity"- Cheerleader des Vereins Arrows Pirna erkämpften am vergangenen Sonntag beim "European Summits 2026" in Lissabon einen beeindruckenden siebten Platz.

"Das Ergebnis zeigt, was möglich ist, wenn Talent, Leidenschaft und harte Arbeit zusammenkommen. Wir sind unglaublich stolz auf unser Team und auf alles, was in dieser Saison erreicht wurde", so Sven Pahlisch vom Verein.