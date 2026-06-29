Daueralarm bei Rettungskräften, Restaurants geschlossen: Sachsen ächzt unter Rekord-Hitze

Dresden - Zum ersten Mal durchbricht das Thermometer die 40-Grad-Marke im Freistaat - auf dieses Rekord-Wochenende waren selbst die Ventilatoren nicht vorbereitet. Ganz Sachsen verwandelte sich in eine riesige, flimmernde Sauna, in der die Allzeit-Wetterrekorde wie Dominosteine purzelten. Wer konnte, rettete sich mit einem Eis in den Schatten oder suchte das kühle Nass.

Die Hitze-Rekorde in Sachsen purzelten. © Thomas Warnack/dpa

Der Deutsche Wetterdienst (DWD) kam mit dem Protokollieren kaum hinterher: Dresden knackte am Sonntag in der Neustadt historische 40,0 Grad (39,8 Grad von 2012 überboten). Leipzig-Holzhausen schwitzte bei 39,0 Grad. Die private Wetterstation in Chemnitz-Harthau vermeldete am Sonntag 37,4 Grad.

Den sachsenweiten Spitzenwert verbuchte, nach vorläufigen DWD-Angaben, am Sonntag Bad Muskau in der Oberlausitz mit 41,5 Grad! Am Samstag knackte bereits Klitzschen bei Torgau mit 40,3 Grad den Rekord im Freistaat. Sogar die Nächte blieben glühend heiß: In Kubschütz bei Bautzen wurde mit 29,4 Grad deutschlandweit die wärmste Nacht gemessen.

Diese Hitze sorgte für den absoluten Ausnahmezustand. Bei den Rettungskräften in Dresden glühten die Leitungen wegen einer historischen Rekordzahl an Einsätzen.

Richtig dramatisch wurde es jedoch an der Kiesgrube in Eilenburg: Bei einem Zeltlager der Jugendfeuerwehr erlitten am Sonntagvormittag etliche Kinder Kreislaufprobleme - acht von ihnen mussten ins Krankenhaus.