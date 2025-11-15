Mann setzt Kumpel in Flammen: Doch ihre Freundschaft wollen sie nicht aufgeben
Freital - Diese Freundschaft wird auf eine harte Probe gestellt. Und doch: Andy K. (37) und Eric L. (38, Name geändert) aus Freital wollen daran festhalten. Auch, wenn es gerade sehr schwerfällt.
Andy hatte aus "Unbedachtheit" Eric extreme Brandverletzungen zugefügt. Der Monteur ist davon für immer gezeichnet. Der gelernte Restaurantfachmann saß nun auf der Anklagebank im zuständigen Amtsgericht Dippoldiswalde.
"Die Schmerzensschreie meines Freundes vergesse ich nie", so der Angeklagte. "Ich habe das alles nicht gewollt." Eric und seine Familie waren im August 2024 zu Besuch bei Andy und seiner Frau. Auf dem Balkon standen die Männer vor einer kleinen Feuerschale.
"Die hatte ich nach einer Anleitung im Internet selbst gebaut", so Andy, der aber "mit der Brennleistung nicht zufrieden war" und einen fatalen Fehler beging: "Er griff die Bio-Ethanol-Flasche und schraubte sie auf", schilderte Eric.
"Ich begriff, dass er nachgießen will und sagte noch 'Hör auf, das geht schief.' In dem Moment schoss ein Feuerball auf mich zu."
Freunde wollen gemeinsame Therapie machen
Die Flammen trafen Eric am Kopf, Oberkörper und Armen. Der Heli brachte den Schwerverletzten in die Spezialklinik nach Leipzig. Über Wochen blieb er dort. Anfangs konnten die Verbände nur unter Vollnarkose gewechselt werden.
Reha und viele OPs folgten. Fast 40 Prozent der Haut sind verbrannt, Narbengewebe überzieht Erics Körper, behindert ihn in der Bewegung. Über 20 Stunden muss er täglich einen Kompressionsanzug tagen.
"Aber im Januar will ich versuchen, wieder in den Job einzusteigen", sagt Eric, der nie Strafantrag gegen Andy stellte. "Er hat das doch nicht gewollt."
Die Männer gehen sich derzeit eher aus dem Weg. Aus Scham, Schuldgefühl und Unsicherheit, wie beide sagen.
"Mein Wunsch wäre, dass wir gemeinsam eine Therapie machen", sagte Andy, der erleichtert durchatmete, als Eric antwortete: "Natürlich komme ich da mit." Die Richterin verurteilte Andy wegen fahrlässiger Körperverletzung zu einem Jahr Haft. Die Strafe wurde zur Bewährung ausgesetzt.
Titelfoto: Steve Schuster