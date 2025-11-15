Mann setzt Kumpel in Flammen: Doch ihre Freundschaft wollen sie nicht aufgeben

Freital - Diese Freundschaft wird auf eine harte Probe gestellt. Und doch: Andy K. (37) und Eric L. (38, Name geändert) aus Freital wollen daran festhalten. Auch, wenn es gerade sehr schwerfällt.

Der Angeklagte Andy K. (37) würde die Tat gerne ungeschehen machen. © Steve Schuster

Andy hatte aus "Unbedachtheit" Eric extreme Brandverletzungen zugefügt. Der Monteur ist davon für immer gezeichnet. Der gelernte Restaurantfachmann saß nun auf der Anklagebank im zuständigen Amtsgericht Dippoldiswalde.

"Die Schmerzensschreie meines Freundes vergesse ich nie", so der Angeklagte. "Ich habe das alles nicht gewollt." Eric und seine Familie waren im August 2024 zu Besuch bei Andy und seiner Frau. Auf dem Balkon standen die Männer vor einer kleinen Feuerschale.

"Die hatte ich nach einer Anleitung im Internet selbst gebaut", so Andy, der aber "mit der Brennleistung nicht zufrieden war" und einen fatalen Fehler beging: "Er griff die Bio-Ethanol-Flasche und schraubte sie auf", schilderte Eric.

"Ich begriff, dass er nachgießen will und sagte noch 'Hör auf, das geht schief.' In dem Moment schoss ein Feuerball auf mich zu."