Milliarden-Investition in 400 Meter Tiefe: So soll der Lithium-Abbau im Erzgebirge funktionieren

Altenberg - Mit dem in Zinnwald geplanten Bergwerk will die Zinnwald-Lithium GmbH den Nachschub des Leichtmetalls für die europäische Batterieproduktion und damit auch für die derzeit schwächelnde Autoindustrie sichern. Aber das Projekt ist umstritten.

Der Geschäftsführer der Firma Zinnwald-Lithium, Marko Uhlig (56), hat an der TU Bergakademie Freiberg studiert. © Sebastian Kahnert/dpa

"Wir finden es wichtig, die Menschen der Region frühzeitig bei Planung und Umsetzung mitzunehmen", sagt Geschäftsführer Marko Uhlig (56).

Deshalb hat das Unternehmen jetzt eine freiwillige Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung (USVP) gestartet. Seit Montag liegen die Unterlagen aus.

Das Projekt hat es in sich: In 100 bis 400 Meter Tiefe sollen jährlich rund 1,6 Millionen Tonnen Erz abgebaut werden. Über eine zehn Kilometer lange Bandanlage wird das abgebaute Gestein in einem Tunnel bis zur Aufbereitungsanlage in Liebenau transportiert.

Für die Lagerung des Gesteins sind über Tage rund 110 Hektar Fläche nötig. Geplant ist eine Laufzeit von 70 Jahren. Losgehen soll es 2030.