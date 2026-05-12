Maschinenbauer im Osten: Aufträge brechen um 15 Prozent ein

Weniger Arbeit für ostdeutsche Maschinenbauer: Im ersten Quartal sanken die Bestellungen entgegen dem Bundestrend um 15 Prozent. © Jan Woitas/dpa-Zentralbild/dpa

Die Bestellungen sanken im ersten Quartal entgegen dem Bundestrend um 15 Prozent, wie der Branchenverband VDMA Ost informierte. Das liege vor allem an einer geringen Nachfrage aus dem Ausland. Während das Inlandsgeschäft um 16 Prozent zulegte, brachen die Aufträge aus anderen Ländern im Vergleich zum Vorjahresquartal preisbereinigt um 22 Prozent ein.

"Die Kunden unserer Mitglieder investieren aktuell vor allem in Instandhaltung und Effizienz des Status quo", erläuterte der Geschäftsführer des VDMA Ost, Oliver Köhn, die jüngste Entwicklung. "Größere Investitionsentscheidungen werden aufgrund geopolitischer Unsicherheiten verschoben."

Die Lage der Branche in den ostdeutschen Bundesländern stellt sich dabei dramatischer dar als in anderen Regionen. Bundesweit vermeldete die Branche ein Auftragsplus von 4 Prozent. Dies sei vor allem auf große Anlagen und Aufträge zurückzuführen, hieß es.

Zum Vergleich: In Baden-Württemberg legte das Auftragsvolumen um 7 Prozent zu, in Bayern um 6 Prozent. Negativ war die Entwicklung den Angaben zufolge auch in Nordrhein-Westfalen (–10 Prozent).