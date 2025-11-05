 622

Supermond am Himmel über Mitteldeutschland: Hier könnte er besonders gut zu sehen sein

Über Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen wacht am MIttwochabend ein besonderer Mond. Er ist besonders groß und besonders hell.

Von Inga Jahn

Leipzig - Richtig groß und hell: In einigen Teilen von Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen könnte sich am Mittwochabend eine gute Sicht auf einen besonderen Mond ergeben.

Am Mittwochabend wird ein Supermond über weiten Teilen Mitteldeutschlands zu sehen sein.
Am Mittwochabend wird ein Supermond über weiten Teilen Mitteldeutschlands zu sehen sein.  © Christian Grube

"Prinzipiell könnte es nur im Werratal in Thüringen und der Region dort wegen Hochnebel schwierig werden, ansonsten stehen die Chancen gut", sagte ein Sprecher des Deutschen Wetterdienstes.

Mittwochabend ist der Mond besonders nah an der Erde - ein sogenannter Supermond ist zu sehen.

Nach Ansicht der Experten spielt das Wetter gut mit, um den großen, leuchtenden Trabanten am Himmel zu sehen. "Wie gestern werden die Wolken auch heute am Abend aufklaren."

Erzgebirge und Lausitz im Fokus: Bürgermeister empört über Endlager-Wahl
Sachsen Erzgebirge und Lausitz im Fokus: Bürgermeister empört über Endlager-Wahl

Vereinzelt könnten in Sachsen transparente Schleierwolken am Himmel hängen. "Die sollten den Mond aber nicht verdecken."

Schon in der vergangenen Nacht leuchtete er imposant vom Himmel.
Schon in der vergangenen Nacht leuchtete er imposant vom Himmel.  © Christian Grube

Besonders gut werde man den Supermond wahrscheinlich in der Altmark, der Börde oder im Harz in Sachsen-Anhalt sehen. Auch im östlichen Thüringen stehen die Chancen gut, sagte der Wetterexperte.

Und für den Blick auf den Mond brauche man auch gar nicht allzu lange wach zu bleiben: "Die Sonne geht ja schon relativ früh unter. Dann steht dem Blick auf den Mond nichts mehr im Wege."

Titelfoto: Christian Grube

Mehr zum Thema Sachsen: