Supermond am Himmel über Mitteldeutschland: Hier könnte er besonders gut zu sehen sein

Leipzig - Richtig groß und hell: In einigen Teilen von Sachsen , Sachsen-Anhalt und Thüringen könnte sich am Mittwochabend eine gute Sicht auf einen besonderen Mond ergeben.

Am Mittwochabend wird ein Supermond über weiten Teilen Mitteldeutschlands zu sehen sein. © Christian Grube

"Prinzipiell könnte es nur im Werratal in Thüringen und der Region dort wegen Hochnebel schwierig werden, ansonsten stehen die Chancen gut", sagte ein Sprecher des Deutschen Wetterdienstes.

Mittwochabend ist der Mond besonders nah an der Erde - ein sogenannter Supermond ist zu sehen.



Nach Ansicht der Experten spielt das Wetter gut mit, um den großen, leuchtenden Trabanten am Himmel zu sehen. "Wie gestern werden die Wolken auch heute am Abend aufklaren."

Vereinzelt könnten in Sachsen transparente Schleierwolken am Himmel hängen. "Die sollten den Mond aber nicht verdecken."