Superblitzer ist umgezogen: Hier versteckt er sich hinter einer Werbetafel

Heidenau - Achtung, Autofahrer! Einer der Superblitzer ist umgezogen. Die Radarfalle steht jetzt im sächsischen Heidenau .

Der Superblitzer ist umgezogen. Er steht jetzt in Heidenau. © Marko Förster

Autofahrer sollten in Heidenau auf der S172 in Richtung Pirna ganz besonders aufpassen.

An der Hauptstraße, kurz vor der Star-Tankstelle, steht jetzt der bekannte Blitzer-Anhänger. Das mobile Messgerät kontrolliert den Bereich, wo eine zulässige Höchstgeschwindigkeit von 50 Kilometern pro Stunde erlaubt ist.

Besonders fies: Laut TAG24-Informationen soll die Radarfalle relativ versteckt hinter einer Werbetafel rechts neben dem Fußweg platziert worden sein.

Zuvor befand sich das Gerät an der S178 bei Köttewitz und lauerte den Autolenkern aus Weesenstein kommend in Richtung Heidenau auf.