 900

Superblitzer ist umgezogen: Hier versteckt er sich hinter einer Werbetafel

Der Superblitzer von der S178 bei Köttewitz steht jetzt in Heidenau.

Von Lea Kluge

Heidenau - Achtung, Autofahrer! Einer der Superblitzer ist umgezogen. Die Radarfalle steht jetzt im sächsischen Heidenau.

Der Superblitzer ist umgezogen. Er steht jetzt in Heidenau.
Der Superblitzer ist umgezogen. Er steht jetzt in Heidenau.  © Marko Förster

Autofahrer sollten in Heidenau auf der S172 in Richtung Pirna ganz besonders aufpassen.

An der Hauptstraße, kurz vor der Star-Tankstelle, steht jetzt der bekannte Blitzer-Anhänger. Das mobile Messgerät kontrolliert den Bereich, wo eine zulässige Höchstgeschwindigkeit von 50 Kilometern pro Stunde erlaubt ist.

Besonders fies: Laut TAG24-Informationen soll die Radarfalle relativ versteckt hinter einer Werbetafel rechts neben dem Fußweg platziert worden sein.

Supermond am Himmel über Mitteldeutschland: Hier könnte er besonders gut zu sehen sein
Sachsen Supermond am Himmel über Mitteldeutschland: Hier könnte er besonders gut zu sehen sein

Zuvor befand sich das Gerät an der S178 bei Köttewitz und lauerte den Autolenkern aus Weesenstein kommend in Richtung Heidenau auf.

Die Radarfalle überwacht die Stelle, an der eine zulässige Höchstgeschwindigkeit von 50 Kilometern pro Stunde gilt.
Die Radarfalle überwacht die Stelle, an der eine zulässige Höchstgeschwindigkeit von 50 Kilometern pro Stunde gilt.  © Marko Förster

Am vergangenen Wochenende hatten Unbekannte offenbar ihren Unmut über die Radarfalle an der Heidenauer Hauptstraße kundgetan und kurzerhand mehrere Warnbaken direkt vor den Superblitzer gestellt.

Titelfoto: Marko Förster

Mehr zum Thema Sachsen: