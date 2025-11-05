Superblitzer ist umgezogen: Hier versteckt er sich hinter einer Werbetafel
Heidenau - Achtung, Autofahrer! Einer der Superblitzer ist umgezogen. Die Radarfalle steht jetzt im sächsischen Heidenau.
Autofahrer sollten in Heidenau auf der S172 in Richtung Pirna ganz besonders aufpassen.
An der Hauptstraße, kurz vor der Star-Tankstelle, steht jetzt der bekannte Blitzer-Anhänger. Das mobile Messgerät kontrolliert den Bereich, wo eine zulässige Höchstgeschwindigkeit von 50 Kilometern pro Stunde erlaubt ist.
Besonders fies: Laut TAG24-Informationen soll die Radarfalle relativ versteckt hinter einer Werbetafel rechts neben dem Fußweg platziert worden sein.
Zuvor befand sich das Gerät an der S178 bei Köttewitz und lauerte den Autolenkern aus Weesenstein kommend in Richtung Heidenau auf.
Am vergangenen Wochenende hatten Unbekannte offenbar ihren Unmut über die Radarfalle an der Heidenauer Hauptstraße kundgetan und kurzerhand mehrere Warnbaken direkt vor den Superblitzer gestellt.
Titelfoto: Marko Förster