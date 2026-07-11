MDR-Moderator Thorsten Kutschke auf Abenteuern: Bergsteiger-Magazin wieder in der Heimat

Dresden - Eine neue Ausrichtung des Bergsteiger-Magazins "Biwak" hat seinen Sendeplatz im MDR gesichert.

"Biwak"-Moderator Thorsten Kutschke (55) wird von Social-Media-Profi Christine Pesch auf seinen Touren begleitet. © Foto Koch

Statt aufwendiger und teurer Reportagen im Ausland entdeckt Moderator Thorsten Kutschke (55) in der neuen, fünfteiligen Staffel die Gebirgswelt der Heimat.

Er begibt sich auf den 105 Kilometer langen Forststeig, einen in Mitteleuropa einzigartigen Trekkingpfad durch das Elbsandsteingebirge.