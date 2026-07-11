MDR-Moderator Thorsten Kutschke auf Abenteuern: Bergsteiger-Magazin wieder in der Heimat
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Dresden - Eine neue Ausrichtung des Bergsteiger-Magazins "Biwak" hat seinen Sendeplatz im MDR gesichert.
Statt aufwendiger und teurer Reportagen im Ausland entdeckt Moderator Thorsten Kutschke (55) in der neuen, fünfteiligen Staffel die Gebirgswelt der Heimat.
Er begibt sich auf den 105 Kilometer langen Forststeig, einen in Mitteleuropa einzigartigen Trekkingpfad durch das Elbsandsteingebirge.
Am Donnerstag feiert die Staffel eine Preview im NationalparkZentrum Bad Schandau.
Zu sehen ist "Biwak" ab Samstag in der ARD-Mediathek sowie vom 18. bis 22. Juli (19.50 Uhr) im MDR.
Titelfoto: Foto Koch