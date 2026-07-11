11.07.2026 08:02 Sachsens Arbeitsagentur-Chef im Interview: Frisst die KI bald meinen Beruf?

Welche Berufe haben heute überhaupt noch Zukunft? Diese Frage stellen sich längst nicht nur Schulabgänger und Studenten.

Von Pia Lucchesi

Dresden - Welche Berufe haben heute überhaupt noch Zukunft? Diese Frage stellen sich längst nicht nur Schulabgänger und Studenten. Die Nutzung von Künstlicher Intelligenz verändert zunehmend Lebens-, Lern- und Arbeitswelten. In diesem Interview spricht Klaus-Peter Hansen (64) als Chef der Regionaldirektion Sachsen der Bundesagentur für Arbeit mit TAG24-Redakteurin Pia Lucchesi (52) über Trends, Brüche und die Lage am Ausbildungsmarkt.

Klaus-Peter Hansen (64) ist Vorsitzender der Geschäftsführung der Regionaldirektion Sachsen der Bundesagentur für Arbeit und stolzer Großvater von drei Enkelkindern. © Kristin Schmidt TAG24: Herr Hansen, bitte stellen Sie sich folgende Situation vor: Die Berufswahl bereitet ihrem Enkel Kopfzerbrechen, denn die KI verändert die Jobwelt tiefgreifend. Er bittet Sie um Rat. Was würden Sie ihm empfehlen? Hansen: Er sollte vor allem auf sich selbst achten. Welche Interessen hat er? Bei was, das er tut, vergeht die Zeit wie im Flug? Was begeistert ihn, macht ihn neugierig, verlangt ihm Wissen ab? Das alles finden wir auch in den Berufen wieder. TAG24: Nebenbei gefragt: Verändert die KI wirklich alle Berufe? Sachsen Dutzende Flüchtlinge tauchen einfach ab: Kann der Abschiebeknast mit Freigang überhaupt funktionieren? Hansen: Ja, überall dort, wo sie Prozesse oder Wissensarbeit verändert. Im Übrigen: Keine Generation wusste, welche Anforderungen zehn oder 20 Jahre später im Beruf verlangt werden. TAG24: Hätten Sie noch einen Tipp? Hansen: Ich würde ihn fragen: Worin bist du gut? Entscheidend sind heute nicht nur fachliche Dinge, sondern auch soziale, persönliche und methodische Kompetenzen - etwa Teamfähigkeit oder die Fähigkeit, Probleme zu lösen. Sie werden in vielen Berufen immer wichtiger. Fachwissen allein reicht künftig nicht mehr aus.

Viele Jugendliche wollen Verkäufer oder Verkäuferin werden. © Bundesagentur für Arbeit

Dein tägliches News-Update Jetzt kostenlos für den News-des-Tages-Newsletter anmelden! Deine Anmeldung konnte nicht gespeichert werden. Bitte versuche es erneut. Deine Anmeldung war erfolgreich. Bitte bestätige die E-Mail, die wir dir gesendet haben. Bitte gib deine E-Mail-Adresse für die Anmeldung an Gib bitte deine E-Mail-Adresse für die Anmeldung an, z. B. [email protected]. Anmelden

Ausbildungsplätze für Mechatroniker bieten Firmen in ganz Sachsen an. © Imago

"Die KI wird schnellere und inhaltlich stärkere Umbrüche bringen"

Laut Klaus-Peter Hansen (64) wird die KI schnelle und inhaltliche Umbrüche bringen. © 123rf/bestofgreenscreen TAG24: Also den Fokus auf die persönlichen Tugenden legen und lieber in beruflichen Bildern und Welten wie Industrie, Medizin oder Verwaltung denken als sich an Jobbezeichnungen wie Schlosser, Kaufmann oder Pfleger zu klammern? Hansen: Richtig. TAG24: Raten Sie das auch Menschen, die studieren wollen? Sachsen Handy aus, Mittelalter an: Auf den Spuren der alten Sachsen-Siedler Hansen: Ja. Wir werben bei den Bildungspolitikern dafür, dass man dem Kompetenzansatz mehr Raum gibt. Die Fachlichkeit, die im tradierten System mit Noten bewertet wird, ist in meiner Welt nur ein Viertel des Kuchens. Tendenziell sinkt die Halbwertszeit von Fachwissen. Die KI beschleunigt das. Je flexibler die Menschen ihre Kompetenzen weiterentwickeln, desto leichter können sie mit Veränderungen im Beruf, neuen Technologien und anderen Umbrüchen umgehen. TAG24: Sind wir darauf gut vorbereitet? Stichwort Bildungssystem. Hansen: Dieses Beharrungsvermögen, auf die Fachlichkeit vor allen Dingen zu schauen, ist mir da zu stark und nicht wirklich zukunftstauglich. Die KI wird schnellere und inhaltlich stärkere Umbrüche bringen. Wir haben rund 330 Ausbildungsberufe. Es ist eine Frage der Effizienz von Schulbildung, wenn Sie mal ein Kompetenzmodell darüber legen. TAG24: Rund 7500 Jugendliche in Sachsen haben derzeit noch keine Ausbildung. Besorgt Sie das? Hansen: Nein, das ist völlig normal. Viele Jugendliche fahren heute mehrgleisig. Als Großvater würde ich meinem Enkel auch sagen: Setz nicht nur auf ein Pferd. Hab einen Plan B. Wir beobachten zunehmend, dass das Angebot nicht auf die Nachfrage passt - wegen regionaler Unterschiede, verschiedener Berufswünsche oder unterschiedlicher Erwartungen von Bewerbern und Betrieben. TAG24: Wer sollte da flexibler werden? Hansen: Beide Seiten sollten aufeinander zugehen.

Eine Automechanikerin bei der Arbeit. Geschlechterrollen brechen auf in der Arbeitswelt. © Imago

Tischler? Werden auch in Zukunft gebraucht. © Imago

Zunehmende Verunsicherungen auf dem Arbeitsmarkt

Die Landesarbeitsagentur Sachsen hat ihren Sitz in Chemnitz. © Kristin Schmidt TAG24: Gibt es neue Trends auf dem Ausbildungsmarkt? Hansen: Wir sehen zunehmende Verunsicherung. Je länger die Schwierigkeiten am Arbeitsmarkt andauern, wird das auch Auswirkungen auf den Ausbildungsmarkt haben - wir werden Federn lassen. TAG24: Rund 200 Berufsberater in 13 sächsischen Jugendberufsagenturen helfen Jugendlichen beim Start in die Ausbildung. Ist das so noch zeitgemäß angesichts der Möglichkeiten, sich online zu informieren? Hansen: Immer mehr Jugendliche brauchen trotz vieler elektronischer Möglichkeiten und Kompetenzen doch eine Hand, um sozusagen in das Tor zu treffen. In der Welt des Fußballs würde man es so ausdrücken: So manche Jugendliche werden relativ untrainiert auf den Platz gestellt. Wir stehen am Spielfeldrand und sind bereit, mit ihnen zu trainieren. TAG24: Über 3000 Jugendliche verlassen jedes Jahr die Schule ohne einen Abschluss. Sind die Jugendberufsagenturen darauf eingestellt? Hansen: Ja. Schulabbrecher gab es schon immer. Wir müssen akzeptieren, dass Berufswege künftig häufiger nicht geradlinig verlaufen. Entscheidend ist, dass junge Menschen auch über Umwege oder in Etappen ihren Berufsabschluss erreichen. Daher gibt es auch passende Förderangebote.

Zwei Pflegerinnen schieben Patienten mit Rollstühlen über einen Krankenhausflur. © dpa/Daniel Bockwoldt

Auch ohne Abschluss ist nicht alles zu spät