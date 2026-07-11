Prominente Gäste am Sachsenring: Rekord-Nationalspieler schwenkt die Zielflagge
Von Maximilian Wendl, Victoria Winkel
Hohenstein-Ernstthal - Die MotoGP auf dem Sachsenring bei Hohenstein-Ernstthal (Landkreis Zwickau) ist in vollem Gange. Am Rennwochenende strömen nicht nur mehr als 250.000 Besucher an die Strecke, sondern auch prominente Gäste aus Sport, Unterhaltung und Politik. Vor allem am Sonntag wird eine große Promidichte erwartet.
Allen voran ist die sächsische Politik vertreten. Ministerpräsident Michael Kretschmer (51, CDU) hat bei dem Rennen die Schirmherrschaft inne. Er wird am Sonntag bei der Siegerehrung den Pokal übergeben.
Dabei wird der sächsische Landesvater wahrscheinlich auch auf eine Fußballikone treffen: Rekord-Nationalspieler Lothar Matthäus (65) ist als Gast zweier Sponsoren am Sonntag am Sachsenring vor Ort und wird dann auch die Zielflagge schwenken.
Vielleicht kann der 65-Jährige Sachsenring-Dauergewinner Marc Márquez (33) zum Sieg gratulieren. Zum Trainingsauftakt am Freitag erwischte der Spanier allerdings erstmal einen rabenschwarzen Tag und stürzte.
Bereits vor dem Rennen hat Sängerin und Schauspielerin Yvonne Catterfeld (46) ihren großen Auftritt. Sie singt die Nationalhymne.
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Auch Hollywood war schon am Sachsenring
Am Rennwochenende sind ebenfalls noch Sachsens Justizministerin Constanze Geiert (50, CDU), Innenminister Armin Schuster (65) sowie Finanzministerin Elisabeth Kaiser (39, SPD) angekündigt.
Auch die Fußballer Maximilian Arnold (32, VfL Wolfsburg), Maarten Vandevoordt (24) von RB Leipzig und sein Teamkollege Conrad Harder (21) wollen sich das Spektakel nicht entgehen lassen.
Bereits in den vergangenen Jahren war das Rennspektakel immer wieder Anziehungspunkt für prominente Gäste, wie vor zwei Jahren Hollywoodstar Keanu Reeves (61) und seine Partnerin Alexandra Grant (53).
2019 drehte der deutsch-irische Schauspieler Michael Fassbender (49) sogar selber ein paar Runden auf der Rennstrecke, allerdings auf dem Motorrad, sondern beim Porsche Sports Cup.
Titelfoto: Bildmontage: Tom Weller/dpa, Robert Michael/dpa