Prominente Gäste am Sachsenring: Rekord-Nationalspieler schwenkt die Zielflagge

Hohenstein-Ernstthal - Die MotoGP auf dem Sachsenring bei Hohenstein-Ernstthal ( Landkreis Zwickau ) ist in vollem Gange. Am Rennwochenende strömen nicht nur mehr als 250.000 Besucher an die Strecke, sondern auch prominente Gäste aus Sport, Unterhaltung und Politik. Vor allem am Sonntag wird eine große Promidichte erwartet.

Rekord-Nationalspieler Lothar Matthäus (65) wird am Sonntag die Zielflagge schwenken. © Tom Weller/dpa

Allen voran ist die sächsische Politik vertreten. Ministerpräsident Michael Kretschmer (51, CDU) hat bei dem Rennen die Schirmherrschaft inne. Er wird am Sonntag bei der Siegerehrung den Pokal übergeben.

Dabei wird der sächsische Landesvater wahrscheinlich auch auf eine Fußballikone treffen: Rekord-Nationalspieler Lothar Matthäus (65) ist als Gast zweier Sponsoren am Sonntag am Sachsenring vor Ort und wird dann auch die Zielflagge schwenken.

Vielleicht kann der 65-Jährige Sachsenring-Dauergewinner Marc Márquez (33) zum Sieg gratulieren. Zum Trainingsauftakt am Freitag erwischte der Spanier allerdings erstmal einen rabenschwarzen Tag und stürzte.

Bereits vor dem Rennen hat Sängerin und Schauspielerin Yvonne Catterfeld (46) ihren großen Auftritt. Sie singt die Nationalhymne.