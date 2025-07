Mehr als doppelt so viel Platz wie früher: Kutschenmuseum eröffnet im Herbst neu

Augustusburg - Nach dreijähriger Umbauzeit ist es bald so weit: Dann öffnet das Kutschenmuseum auf Schloss Augustusburg wieder seine Türen für Besucher. Die Ausstellung hält einige Neuheiten bereit, wie verschiedene Themenräume sowie einen Kutschfahrt-Simulator.

Doch das Angebot geht noch viel weiter: In acht Themenräumen können laut Sammlungsleiter Tonio Schulze Hochzeitskutschen und Totenwagen in Augenschein genommen werden.

Allerdings ist dies nur ein kleiner Einblick in eine Kutschensammlung, die ab dem 27. September zu den größten Deutschlands zählt: "Das bisherige Kutschenmuseum haben wir von Grund auf überarbeitet, um am Puls der Zeit zu sein – didaktisch, informativ und mit Ausstellungsstücken, die die Kulturgeschichte der Kutsche widerspiegeln", erklärt Geschäftsführerin Patrizia Meyn (48).

Doch bereits jetzt sind einige Kutschen eingetroffen: So zum Beispiel ein Galawagen aus dem 19. Jahrhundert, oder ein Coupé-Wagen - beide waren damals im Namen des sächsischen Hofes unterwegs.

Die Arbeiten auf Schloss Augustusburg in Sachsen laufen auf vollen Touren und noch gibt es einige Leerstellen in den Ausstellungsräumen.

Wer herausfinden möchte, wie eine Kutsche aufgebaut ist, kann dies an der "Explosionskutsche" sehen, die in alle Einzelteile zerlegt wurde. Und in einem Wagen-Simulator können Gäste durch eine künstliche Landschaft navigieren.