Mehr Geld für Trainer und Asse - Regierung will Sport zukunftsfit machen

Dresden - Nach dem Stahl-, dem Handy- und dem Autogipfel gab es am Mittwoch in Dresden einen Sportgipfel im Heinz-Steyer-Stadion - auf Initiative von Ministerpräsident Michael Kretschmer (50, CDU ). Er wollte über die Zukunft des Sports in Sachsen reden. 50 Spitzenfunktionäre aus Sport, Verwaltung und Politik folgten der Einladung.

Ministerpräsident Michael Kretschmer (50, CDU, r.), Innenminister Armin Schuster (64, CDU, M.) und der frischgebackene Präsident des Landessportbundes, Dr. Frank Pfeil (65, l.), sind miteinander vertraut. Pfeil war von 2014 bis 2024 Staatssekretär in verschiedenen sächsischen Ministerien. © Holm Helis

Ein Start-Ziel-Sieg war für die Regierung nicht zu holen. Sachsens Breiten- und Spitzensport sind aktuell nicht in Topform.

Es werden Millionen gebraucht, um Sportstätten fit zu machen, Angebote zu sichern.

Zudem berichten Spitzensportler frustriert, dass Trainer abwandern oder in den Schuldienst wechseln, weil ihre Gehälter im Sport so mager sind.

Kretschmer und sein zuständiger Innenminister Armin Schuster (64, CDU) kennen die Probleme. Schuster musste bei den vergangenen Haushaltsverhandlungen hinnehmen, dass Mittel für Investitionen im Sport drastisch gekürzt wurden.