Mehr Wohnheime für Sachsens Azubis gefordert

Dresden - Die Linke fordert mehr Azubi-Wohnheime in Sachsen .

Studentenwohnheime sind gut etabliert. Die Angebote für Auszubildende hinken hinterher, monieren die Linken. © imago/Westend61

Die Mindestausbildungsvergütung von aktuell 682 Euro im ersten Ausbildungsjahr (805/921/955 Euro im zweiten, dritten und vierten Jahr) reiche in vielen Städten kaum noch für Wohnkosten, Lebenshaltungskosten und Mobilität, so Juliane Nagel (47, Linke).

Mit einem Antrag im Landtag will die Linke erreichen, dass die Gelder aus dem Bundesprogramm "Junges Wohnen" zielgerichtet fürs Azubi-Wohnen eingesetzt werden.