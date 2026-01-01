Massive Explosion in Sachsen: Druckwelle sorgt für hohen Sachschaden

Wittichenau - Es dürfte ein lauter Knall gewesen sein: In der Silvesternacht haben Chaoten in Wittichenau (Landkreis Bautzen ) ihr Unwesen getrieben.

Eine Explosion in Wittichenau hat ein großes Schadensbild hinterlassen. © xcitepress

Wie die Polizei mitteilte, wurde Pyrotechnik auf dem Markt von bislang Unbekannten gezündet, wodurch es zu einer massiven Explosion samt Druckwelle kam.

"Dabei gingen mehrere Scheiben einer Fleischerei, einer Physiotherapie und der Wohnungsgesellschaft Wittichenau zu Bruch", heißt es.

Nach ersten Schätzungen beläuft sich der entstandene Schaden in der Marktpassage auf rund 25.000 Euro.