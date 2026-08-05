Meißener Hip-Hop-Oldie lädt wieder zum Festival

Meißen - Ein junges, cooles Event sorgt für Furore in einer Stadt, die 2029 ihren 1000. Geburtstag feiert. Am 22. August (ab 14 Uhr) heißt es zum sechsten Mal "Down to the Beat" beim Internationalen Hip-Hop & Streetart Festival in Meißen. Kopf des Festivals ist Heiko "Hahny" Hahnewald (60) - der dienstälteste aktive Breakdancer Deutschlands und Pionier der Szene in der DDR.

Heiko "Hahny" Hahnewald läft am 22. August zum Hip-Hop- und Streetart-Festival nach Meißen ein. © Thomas Türpe

Dort, wo Hahny in den 80er-Jahren seine ersten Moves trainierte - auf den Platten vor der DDR-HO-Gaststätte "Aktivist" in der Meißener Elbgasse -, findet das Festival statt.

"200 Breakdancer aus 20 Ländern kommen zum Wettbewerb. Es gibt sogar einen eigenen Contest für Mädchen und junge Frauen und erstmals auch ein Show-Battle der alten Herren Ü50", zählt Hahny auf.

Das Festival lädt zu Shows, Ausstellung, Talks, DJs, Graffiti- und Skateboard-Workshops ein, alles kostenfrei! "Im Vorjahr hatten wir 1800 Besucher, eine ähnliche Zahl an Gästen erwarten wir auch in diesem Jahr."

Ganz neu: "Ein 13 Meter langer, komplett besprühter Container, in dem die Geschichte des Hip-Hop in der DDR erzählt wird."