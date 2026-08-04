US-Behörden setzen flüchtigen Unternehmer aus Sachsen fest

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Zugriff unter Palmen: In Miami nahm die Polizei den einstigen Görlitzer Multiunternehmer Stefan Menzel (37) fest.

Von Eric Hofmann

Görlitz - Zugriff unter Palmen: In Miami nahm die Polizei den einstigen Görlitzer Multiunternehmer Stefan Menzel (37) fest. Dieser wird in der Neißestadt per Haftbefehl gesucht. Doch die dortige Staatsanwaltschaft hat nichts mit der Aktion zu tun.

Stefan Menzel (37) pachtete unter anderem die Gastronomie auf der Landeskrone.
Stefan Menzel (37) pachtete unter anderem die Gastronomie auf der Landeskrone.  © privat

Vom Partyveranstalter zum Clubbetreiber, später Bootsherren und Pächter des Görlitzer Hausbergs: Der Rothenburger Stefan Menzel legte eine beeindruckende Karriere in Görlitz hin. Doch nebenbei nahm er es auch mit den Regeln nie so genau.

So fälschte er sein eigenes Abitur, erschlich sich damit eine Offizierskarriere bei der Bundeswehr. Als das auffiel, war die Urkundenfälschung schon verjährt, doch der Verdienst beim Heer wurde als Betrug verurteilt.

Nicht der einzige Regelverstoß: Als er die Gastronomie auf der Landeskrone gepachtet hatte, stoppte die Polizei eine illegale Bimmelbahn auf Reifen zum Gipfel. Sein Passagierschiff auf dem Berzdorfer See stand im Verdacht, gegen den Naturschutz zu verstoßen.

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Anfang 2025 landete Menzel schließlich nach einer Razzia in Untersuchungshaft, wurde aber schon kurze Zeit später wieder auf freien Fuß gesetzt. Als dann der Prozess gegen ihn am 26. Mai 2026 startete, fehlte der Angeklagte: Er hatte sich nach Miami abgesetzt.

Im Februar durchsuchte die Polizei mehrere Casinos und verhaftete Menzel.
Im Februar durchsuchte die Polizei mehrere Casinos und verhaftete Menzel.  © s
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Der Görlitzer Unternehmer wurde nun festgenommen. (Symbolfoto)
Der Görlitzer Unternehmer wurde nun festgenommen. (Symbolfoto)  © SOPA Images/Imago
Die Polizei von Miami Beach ergriff den flüchtigen Rothenburger. (Symbolfoto)
Die Polizei von Miami Beach ergriff den flüchtigen Rothenburger. (Symbolfoto)  © Pond5 Images/Imago
Am Tag seines Gerichtstermins stellte Menzel dieses KI-Bild online anstatt zu erscheinen.
Am Tag seines Gerichtstermins stellte Menzel dieses KI-Bild online anstatt zu erscheinen.  © Fotomontage/ Screenshot/Facebook

Dem 37-Jährigen wird unter anderem illegales Glücksspiel vorgeworfen

In Miami Beach nahm die Polizei Menzel fest. (Symbolfoto)
In Miami Beach nahm die Polizei Menzel fest. (Symbolfoto)  © Zoonar/Imago

Dabei lagen gleich fünf Anklagen gegen ihn vor. Unter anderem warf ihm die Staatsanwaltschaft Betrug, illegales Glücksspiel und Abgabenhinterziehung vor.

Nun muss er sich wohl doch bald dem Prozess stellen: "Er wurde von den US-Behörden festgenommen", bestätigt Aileen Reimann (37) einen Bericht der "Sächsischen Zeitung".

"Wir haben zwar einen Haftbefehl gegen ihn, aber die US-Behörde handelte unabhängig davon." Auch habe man kein Auslieferungsgesuch gestellt, werde den Haftbefehl in Vollzug setzen, sobald die Amerikaner Menzel nach Deutschland abgeschoben haben.

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Warum der Unternehmer festgenommen wurde, beantwortete das "Miami Beach Police Department" am Dienstag nicht.

Wahrscheinlich ist, dass Menzel kein gültiges Visum hatte, denn dieses wird in der Regel nicht erteilt, sofern noch Strafverfahren laufen.

Titelfoto: Fotomontage/privat/SOPA Images/Imago/Zoonar/Imago

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