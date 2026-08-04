US-Behörden setzen flüchtigen Unternehmer aus Sachsen fest

Görlitz - Zugriff unter Palmen: In Miami nahm die Polizei den einstigen Görlitzer Multiunternehmer Stefan Menzel (37) fest. Dieser wird in der Neißestadt per Haftbefehl gesucht. Doch die dortige Staatsanwaltschaft hat nichts mit der Aktion zu tun.

Stefan Menzel (37) pachtete unter anderem die Gastronomie auf der Landeskrone. © privat

Vom Partyveranstalter zum Clubbetreiber, später Bootsherren und Pächter des Görlitzer Hausbergs: Der Rothenburger Stefan Menzel legte eine beeindruckende Karriere in Görlitz hin. Doch nebenbei nahm er es auch mit den Regeln nie so genau.

So fälschte er sein eigenes Abitur, erschlich sich damit eine Offizierskarriere bei der Bundeswehr. Als das auffiel, war die Urkundenfälschung schon verjährt, doch der Verdienst beim Heer wurde als Betrug verurteilt.

Nicht der einzige Regelverstoß: Als er die Gastronomie auf der Landeskrone gepachtet hatte, stoppte die Polizei eine illegale Bimmelbahn auf Reifen zum Gipfel. Sein Passagierschiff auf dem Berzdorfer See stand im Verdacht, gegen den Naturschutz zu verstoßen.

Anfang 2025 landete Menzel schließlich nach einer Razzia in Untersuchungshaft, wurde aber schon kurze Zeit später wieder auf freien Fuß gesetzt. Als dann der Prozess gegen ihn am 26. Mai 2026 startete, fehlte der Angeklagte: Er hatte sich nach Miami abgesetzt.