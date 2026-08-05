Gilt sofort und unverzüglich: Erster Landkreis verbietet tagsüber das Gießen

Pirna (Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge) - Wasserentnahmeverbote für Bäche, Flüsse und Seen gelten wegen der anhaltenden Trockenheit inzwischen überall in Sachsen . Der Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge (SOE) geht noch einen Schritt weiter und hat als erster ein Gießverbot für Gärten erlassen. Die Regelung gilt ab sofort.

Verboten: Das Gießen im Garten ist im Landkreis zwischen 9 und 19 Uhr nicht erlaubt. (Symbolfoto) © picture alliance / dpa-tmn

Kleinere Gewässer seien teilweise nahezu vollständig ausgetrocknet, teilte der Landkreis mit. Deshalb ist die Wasserentnahme aus Oberflächengewässern verboten. Aber nicht nur das: Auch die Befüllung privater Pools aus der öffentlichen Trinkwasserversorgung und die Bewässerung von Gärten zwischen 9 und 19 Uhr sind untersagt.

Katastrophenalarm für Bohnen, Karotten und Tomaten in Klein- und Hausgärten? Nein, meint Tommy Brumm (59): "Wenn man in der größten Tageshitze gießt, verdunstet sowieso das meiste", sagt der Geschäftsführer des Landesverbandes der Kleingärtner. Wer nur einigermaßen Ahnung hat, gießt früh oder abends.

"Die meisten Kleingärtner arbeiten sowieso mit Regenfässern", sagt Susanne Russig (50). Das macht die Vorsitzende des "Territorialverbands Sächsische Schweiz der Gartenfreunde" in ihrem Garten genauso. "Ich habe bisher nur mit Regenwasser gegossen."

Inzwischen gelten saisonale Wasserentnahmeverbote ausnahmslos in den zehn Landkreisen und drei kreisfreien Städten im Freistaat. Pumpen und Schläuche sind fast überall verboten, Handgefäße wie Gießkannen teilweise erlaubt.