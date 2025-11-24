Meißner Weihnachtsmarkt ist besonders früh dran

Meißen - Es weihnachtet in Meißen! Zwei Tage vor Eröffnung des 591. Dresdner Striezelmarktes wurde der Meißner Weihnachtsmarkt heute schon um 17 Uhr feierlich eröffnet.

Heute war die offizielle Eröffnung des diesjährigen Weihnachtsmarktes in Meißen. © Norbert Neumann

Nun laden bis Heiligabend Handwerks- und Fressbuden zwischen Heinrichsmarkt, Kleinmarkt und dem zentralen Markt zum Verweilen und auf einen Glühwein ein.

Damit hat man dann auch eine der handfesten Neuerungen und Highlights des diesjährigen Weihnachtsmarktes an den Lippen: die von Künstlern gestaltete Glühwein-Tasse, auf der das Motiv des Doms verarbeitet ist.