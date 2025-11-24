Streit nach Überholmanöver: 38-Jähriger blockiert Straße, Auto rollt plötzlich los
Ebersbach (Landkreis Görlitz) - Zwei Autofahrer gerieten am Sonntagvormittag nach einem Überholmanöver in Ebersbach aneinander.
Bei der Aktion eines 77-Jährigen auf der Zittauer Straße kam es beim Fahrzeug eines 38-Jährigen offenbar zu einem Steinschlag.
Der 38-Jährige setzte sich daraufhin mit seinem Fahrzeug vor das des 77-Jährigen und stellte es auf der nächsten Kreuzung einfach quer.
Als die Streithähne ausstiegen, rollte das Fahrzeug des Seniors los und kollidierte mit dem blockierenden Pkw.
Die Polizei setzte dem Treiben ein Ende und fertigte Anzeigen. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 550 Euro.
Titelfoto: 123rf/footoo