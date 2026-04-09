Merci! Franzosen kaufen Autos aus sächsischer Produktion

Kamenz - Vive la France! Dort zog die Nachfrage nach Autos aus sächsischer Produktion 2025 spürbar an.

Insgesamt verzeichnete die Branche jedoch einen Exportrückgang auf 15,9 Milliarden Euro (-1,3 Milliarden Euro).

Nach Mitteilung des Statistischen Landesamtes stiegen die Exporte nach Frankreich um 20 Prozent (+1,4 Milliarden Euro).

Ausschlaggebend waren vor allem die um knapp die Hälfte gesunkenen Lieferungen nach China auf 1 Milliarde Euro sowie um fast 14 Prozent in die USA auf 2,5 Milliarden Euro.

Erstmals wichtigstes Exportland in diesem Sektor war das Vereinigte Königreich mit 2,9 Milliarden Euro (-2 Prozent).