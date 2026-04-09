Merci! Franzosen kaufen Autos aus sächsischer Produktion

517 Klicks
0 Reaktionen
❤️
😂
😱
🔥
😥
👏

Vive la France! Dort zog die Nachfrage nach Autos aus sächsischer Produktion 2025 spürbar an.

Von Thomas Staudt

Kamenz - Vive la France! Dort zog die Nachfrage nach Autos aus sächsischer Produktion 2025 spürbar an.

Im vergangenen Jahr lieferten die sächsischen Autobauer 20 Prozent mehr Fahrzeuge nach Frankreich. Davon profitierte auch Volkswagen.
Im vergangenen Jahr lieferten die sächsischen Autobauer 20 Prozent mehr Fahrzeuge nach Frankreich. Davon profitierte auch Volkswagen.  © imago/Uwe Meinhold

Nach Mitteilung des Statistischen Landesamtes stiegen die Exporte nach Frankreich um 20 Prozent (+1,4 Milliarden Euro).

Insgesamt verzeichnete die Branche jedoch einen Exportrückgang auf 15,9 Milliarden Euro (-1,3 Milliarden Euro).

Ausschlaggebend waren vor allem die um knapp die Hälfte gesunkenen Lieferungen nach China auf 1 Milliarde Euro sowie um fast 14 Prozent in die USA auf 2,5 Milliarden Euro.

Erstmals wichtigstes Exportland in diesem Sektor war das Vereinigte Königreich mit 2,9 Milliarden Euro (-2 Prozent).

Titelfoto: imago/Uwe Meinhold

Mehr zum Thema Sachsen: