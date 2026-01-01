Willkommen 2026: Das sind die Neujahrs-Babys in der Region

Chemnitz - Die Geburtsstationen in Chemnitz begrüßten am Donnerstag zwei Neujahrsbabys .

Lio kam als erstes Baby des neuen Jahres im Klinikum Chemnitz auf die Welt. © Klinikum Chemnitz

Um 3.14 Uhr wurde das erste Kind des Jahres im DRK Krankenhaus Chemnitz-Rabenstein geboren. "Die kleine Anastasia erblickte mit einem Gewicht von 3490 Gramm und einer Größe von 51 Zentimetern das Licht der Welt", teilte das Krankenhaus mit.

Die Eltern Maria Pausch und Toni Fröbich sind glücklich, aber auch geschafft.

Im Klinikum Chemnitz gab es am Donnerstag ebenfalls ein Neujahrsbaby: "Um 5.55 Uhr hat Lio das Licht der Welt erblickt", teilte eine Sprecherin mit. Lio wog bei seiner Geburt 2790 Gramm und war 47 Zentimeter groß.

Für Mama Nathalie und Papa Steven De-Zolt ist er bereits das vierte Kind. Das Paar zog erst im Sommer nach Chemnitz und hat bereits zwei Söhne und eine Tochter.