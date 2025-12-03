Dramatische Worte wegen der Pleite-Haushalte: Bürgermeister und Landräte warnen vor Systemversagen

Dresden - Es waren schallende Ohrfeigen für die Landesregierung. Vor der Enquete-Kommission des Landtags zu den Kommunalhaushalten haben Vertreter von Städten und Landkreisen den Abgeordneten die Brisanz der finanziellen Lage im Lande mit drastischen Worten erklärt. Der Tenor: Sachsen droht in ein Systemversagen hineinzulaufen!

Im sächsischen Landtag ging es am Montag hart zur Sache. Vor der Enquete-Kommission berichteten Kommunalpolitiker als Sachverständige über die finanzielle Misere in Städten und Landkreisen. © Robert Michael/dpa

Rund zwei Stunden lang rechneten die Kommunalvertreter vor der Enquete-Kommission mit der aktuellen Finanzpolitik ab.

"Sachsens Kommunen mussten laut Kassenstatistik in ihren Haushalten zum zweiten Quartal 2025 ein Defizit von 871 Millionen Euro verzeichnen. Infolge dieser Vernachlässigung durch Bund und Land ist da zu erwarten, dass wir in diesem Jahr die Rekordmarke von minus einer Milliarde Euro Defizit in den kommunalen Kernhaushalten brechen werden", beschrieb Bischofswerdas OB Holm Große (58, parteilos) die Situation.

Städte und Landkreise hielten sich nur noch mit Kassenkrediten über Wasser.

Beispiel Erzgebirgskreis: Wenn sich nichts ändere, werde die Zinslast allein für die 388 Millionen Euro an Kassenkrediten bis 2029 auf 9,1 Millionen Euro pro Jahr aufwachsen, erklärte Landrat Rico Anton (48, CDU). "Und jetzt raten Sie mal, wie wir die Zinsen für diese Kassenkredite finanzieren ... natürlich mit Kassenkrediten."

Die Pro-Kopf-Verschuldung habe sich im Erzgebirge allein in den letzten fünf Jahren auf 1000 Euro pro Person verzehnfacht, rechnete Anton vor. "Wir müssen aufpassen, dass wir da nicht in den Bereich eines Systemversagens hineinlaufen."