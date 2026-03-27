Millionen-Spritze für Sachsens Feuerwehrschule

Dresden - Die Staatsregierung muss zukünftig umfassend über den Stand des Ausbaus und der Modernisierung der Feuerwehr- und Katastrophenschutzschule in Nardt (bei Hoyerswerda) berichten. Das hat der Landtag am späten Mittwochabend beschlossen.

In der Landesfeuerwehrschule Sachsen in Nardt bei Hoyerswerda brennt es regelmäßig - für Schulungs- und Übungszwecke. © imago/Rainer Weisflog

"Das ist ein wichtiges Signal für die Einsatzkräfte im Land. Es geht nicht um ein Bauprojekt, sondern um die Leistungsfähigkeit unseres gesamten Brand- und Katastrophenschutzes. Wer Sicherheit ernst meint, muss bei der Ausbildung anfangen", sagte der Abgeordnete Jens Hentschel-Thöricht (48, BSW).

Seine Fraktion hatte den Antrag eingebracht. Im Rahmen des Konsultationsverfahrens ergänzten diesen dann CDU und SPD. Ihr Fokus lag dabei auf den Anforderungen an die inhaltliche Ausrichtung der Ausbildung und die stärkere Verknüpfung von Brand- und Katastrophenschutz.

Die Feuerwehrschule Nardt ist die zentrale Ausbildungsstätte für Tausende haupt- und ehrenamtliche Einsatzkräfte.

Seit Jahren drängen diese darauf, dass die Schule erweitert und modernisiert wird, um die Bedarfe abdecken zu können.