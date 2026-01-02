Minister Gemkow im Verhör: Wird Sachsens Autoindustrie die Krise überleben?

Leipzig - Ein Jahr endet, ein anderes beginnt. Was bringt es? Im TAG24-Interview spricht Wissenschaftsminister Sebastian Gemkow (47, CDU ) über Sachsens wirtschaftliche Lebensversicherung und die Autoindustrie und wagt einen Blick weit über 2026 hinaus.

TAG24-Redakteur Thomas Staudt (r.) traf Sachsens Wissenschaftsminister Sebastian Gemkow (47, CDU) zum Gespräch in dessen Heimatstadt Leipzig. © Ralf Seegers

TAG24: Herr Gemkow, Sachsen ist auf Halbleiter geradezu fixiert, auch in der Forschung. Das ging schon mal schief. Ist das vor diesem Hintergrund der einzige, der richtige Weg?

Sebastian Gemkow: Im Moment boomt die Branche, besonders in und um Dresden. Und der Bedarf wird in den nächsten Jahren auf jeden Fall weiter wachsen. Was wir wollen, ist, den Boom in die Regionen zu bringen. Und natürlich muss die Entwicklung weitergehen. Das ist die Lebensversicherung für Sachsen.

TAG24: Noch mehr Mikrochip-Fabriken für den Freistaat?

Es geht nicht nur um die Produktion, sondern auch um die Entwicklung. Wir haben gerade mit Bayern ein Konsortium für ein Chipdesign-Zentrum geschmiedet, unter anderem maßgeschneiderte Chips für die Wirtschaft. Das ist ein Bereich, in den wir in den nächsten Jahren auf alle Fälle investieren müssen.

TAG24: Aber die Kassen sind leer. Gefährdet das nicht den Wissenschafts- und auch den Wirtschaftsstandort Sachsen?

Die Situation ist paradox: Die Zahlen im laufenden Haushalt sind wahrscheinlich die höchsten, die wir im Land je gesehen haben. Aber darin stecken auch die immensen Kostensteigerungen der letzten Jahre. Der finanzielle Druck auf die Universitäten und Forschungseinrichtungen, wo manche befristete Verträge eben nicht verlängert werden können, ist groß. Trotzdem bin ich sicher, dass wir es schaffen, den hohen Standard zu halten und so bald wie möglich wieder neu durchzustarten.