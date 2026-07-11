Polizei stoppt vier Blaufahrten in Ostsachsen: Senior besonders voll

Radeberg/Kamenz/Ottendorf-Okrilla - Bittere Bilanz! Am Freitag mussten Einsatzkräfte in Ostsachsen gleich vier Blaufahrten innerhalb weniger Stunden feststellen. Ein Senior (65) war besonders voll.

In Ostsachsen hat die Polizei am Freitag vier Betrunkene aus dem Verkehr gezogen. (Symbolfoto) © Jan Woitas/dpa

Wie die Polizei mitteilte, hatte der 65-Jährige umgerechnet 2,14 Promille intus. Für ihn war die Fahrt mit seinem Renault auf der Dresdener Straße in Radeberg beendet gewesen. "Es ging zur Blutentnahme", heißt es. Der Führerschein wurde sichergestellt.

Gleiches galt für einen Mercedes-Fahrer (65) auf der Nordstraße in Kamenz. Sein Promille-Wert lag bei 1,24. Auch er bekam eine Anzeige wegen Verdachts der Trunkenheit im Verkehr.

Ebenfalls vorbei war die Fahrt für einen 29-Jährigen in seinem Audi. Beamte hatten ihn auf der Bahnhofstraße in Ottendorf-Okrilla einer Kontrolle unterzogen und dabei einen Atemalkohol von 1,12 Promille gemessen.