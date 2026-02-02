So viele Mitglieder haben Sachsens Landtagsparteien: Ergebnis dürfte viele überraschen
Dresden - Auch die Mitgliederzahlen der im Landtag vertretenen Parteien geben nur bedingt Aufschluss über etwaige Zustimmungswerte bei Wahlen.
Die stärkste und zugleich jüngste Mitgliederbasis hat dabei die sächsische Linke.
Die Partei kam zum Jahresende auf 11.350 Mitglieder mit einem Altersdurchschnitt von 43,8 Jahren.
Dahinter lagen die CDU mit 8700 eingetragenen Mitgliedern, die Grünen (5300) und die SPD (4500).
Ein Parteibuch der AfD hatten 4400 Sachsen, beim BSW waren es 553 (Stand: 31.12.2025).
Bei den Landtagswahlen 2024 erhielt die CDU 31,9 Prozent der Stimmen, die AfD 30,6 Prozent. Dahinter landeten BSW (11,8 %), SPD (7,3 %) und Grüne (5,1 %).
Die Linke holte 4,5 Prozent der Stimmen und zog wegen zweier gewonnener Direktmandate ebenfalls in den Landtag ein.
