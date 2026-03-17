Mord ist ihr Hobby: Krimi-Autorin wird zur Buch-Millionärin
Meißen - In Meißen ist das Verbrechen zu Hause! In den engen Gassen der romantischen Altstadt wird gemordet – zumindest in den wunderbaren Krimis von Autorin Evelyn Kühne (55). Gerade ist ihr fünfter Meißen-Krimi mit den Ermittlern Stier und Winter erschienen: "Hochzeit mit Todesfall".
Durch eine Krebserkrankung kam die gebürtige Radebeulerin zum Schreiben. "Es war vor zehn Jahren meine Strategie zur Krankheitsbewältigung", sagt Evelyn Kühne.
Zu ihren ersten Büchern gehören Liebesromane, die an der Ostsee spielen – Urlaubslektüre, ein Stück heile Rosamunde-Pilcher-Welt.
Da Evelyn Kühne bis heute unter Erschöpfungsschüben als Krebs-Spätfolge leidet, weiß sie nur zu genau, wie wichtig und tröstlich "Seelenfutter" sein kann. "Ich bringe Schokolade in Buchform", lacht sie.
In ihren Krimis ist diese Schokolade ordentlich mit Chili gewürzt – und die Drei-Linden-Schönheitsklinik in Geheimnisse gehüllt. Kommissar Stier muss den Mord an einem angesehenen Schönheitschirurgen aufklären.
Sein fünfter Fall ist zugleich das 28. Buch von Evelyn Kühne. "Ich bringe heute alle meine Bücher im Eigenverlag heraus. So bin ich unabhängig von Lieferfristen, die ich bei Verlagen einhalten müsste – aber aufgrund meiner Krankheit nicht kann."
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Evelyn Kühne träumt davon, dass einer ihrer Krimis verfilmt wird
Trotz Tagen, an denen es der EU-Rentnerin nicht gut geht, stahlt Evelyn Kühne vor Glück. "Alles, was ich heute habe, habe ich mir selbst erarbeitet."
Und das ist eine Menge. Ihre Liebesromane und Krimis wurden – ob gebunden oder als E-Book – rund eine Million Mal verkauft!
"Drei Krimis gibt es sogar als Hörbuch, gesprochen vom Dresdner Schauspieler Johannes Querster", verrät die Autorin.
Mehr noch als die Verkaufszahlen fühlt sich Evelyn Kühne von den Leserreaktionen bestätigt.
Besonders wenn Mutter Ursula (86) den Daumen hebt, ist alles okay.
Natürlich hat sie die nächsten Bücher längst im Kopf - "Mir schwebt ein Mystery-Thriller vor, der im Erzgebirge spielt." Evelyns allergrößter Traum: "Wenn ein Krimi mal verfilmt würde ..."
Titelfoto: Bildmontage: Stefan Häßler