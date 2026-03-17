Mord ist ihr Hobby: Krimi-Autorin wird zur Buch-Millionärin

Meißen - In Meißen ist das Verbrechen zu Hause! In den engen Gassen der romantischen Altstadt wird gemordet – zumindest in den wunderbaren Krimis von Autorin Evelyn Kühne (55). Gerade ist ihr fünfter Meißen-Krimi mit den Ermittlern Stier und Winter erschienen: "Hochzeit mit Todesfall".

Autorin Evelyn Kühne (55) zeigt ihren fünften Meißen-Krimi "Hochzeit mit Todesfall". © Stefan Häßler

Durch eine Krebserkrankung kam die gebürtige Radebeulerin zum Schreiben. "Es war vor zehn Jahren meine Strategie zur Krankheitsbewältigung", sagt Evelyn Kühne.

Zu ihren ersten Büchern gehören Liebesromane, die an der Ostsee spielen – Urlaubslektüre, ein Stück heile Rosamunde-Pilcher-Welt.

Da Evelyn Kühne bis heute unter Erschöpfungsschüben als Krebs-Spätfolge leidet, weiß sie nur zu genau, wie wichtig und tröstlich "Seelenfutter" sein kann. "Ich bringe Schokolade in Buchform", lacht sie.

In ihren Krimis ist diese Schokolade ordentlich mit Chili gewürzt – und die Drei-Linden-Schönheitsklinik in Geheimnisse gehüllt. Kommissar Stier muss den Mord an einem angesehenen Schönheitschirurgen aufklären.

Sein fünfter Fall ist zugleich das 28. Buch von Evelyn Kühne. "Ich bringe heute alle meine Bücher im Eigenverlag heraus. So bin ich unabhängig von Lieferfristen, die ich bei Verlagen einhalten müsste – aber aufgrund meiner Krankheit nicht kann."