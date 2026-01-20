Morgen muss diese A72-Auffahrt gesperrt werden

Chemnitz - Die A72-Auffahrt der Anschlussstelle Chemnitz -Süd ist am Mittwoch dicht!

Am Mittwoch muss eine A72-Auffahrt gesperrt werden. (Symbolbild) © Jonas Walzberg/dpa

Die Auffahrt der Anschlussstelle wird in Richtung Leipzig für den aus Richtung Chemnitz kommenden Verkehr gesperrt.

Das betrifft am Mittwoch den Zeitraum zwischen 8.30 Uhr und 18 Uhr.