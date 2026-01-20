Morgen muss diese A72-Auffahrt gesperrt werden
Chemnitz - Die A72-Auffahrt der Anschlussstelle Chemnitz-Süd ist am Mittwoch dicht!
Die Auffahrt der Anschlussstelle wird in Richtung Leipzig für den aus Richtung Chemnitz kommenden Verkehr gesperrt.
Das betrifft am Mittwoch den Zeitraum zwischen 8.30 Uhr und 18 Uhr.
Laut der Autobahn GmbH des Bundes ist der Grund für der Sperrung der Rückbau der baustellenbedingten Verkehrssicherung.
Die ausgeschilderte Umleitung erfolgt innerhalb der Anschlussstelle Chemnitz-Süd.
