Morgen muss diese A72-Auffahrt gesperrt werden

Die Auffahrt der A72-Anschlussstelle Chemnitz-Süd wird am Mittwoch in Richtung Leipzig für den aus Richtung Chemnitz kommenden Verkehr gesperrt.

Von Claudia Ziems

Chemnitz - Die A72-Auffahrt der Anschlussstelle Chemnitz-Süd ist am Mittwoch dicht!

Am Mittwoch muss eine A72-Auffahrt gesperrt werden. (Symbolbild)  © Jonas Walzberg/dpa

Die Auffahrt der Anschlussstelle wird in Richtung Leipzig für den aus Richtung Chemnitz kommenden Verkehr gesperrt.

Das betrifft am Mittwoch den Zeitraum zwischen 8.30 Uhr und 18 Uhr.

Laut der Autobahn GmbH des Bundes ist der Grund für der Sperrung der Rückbau der baustellenbedingten Verkehrssicherung.

Die ausgeschilderte Umleitung erfolgt innerhalb der Anschlussstelle Chemnitz-Süd.

