MP Kretschmer in luftiger Höhe: Neuer Skywalk in Sachsen eröffnet

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Zum 20. Jubiläum hat der Sonnenlandpark in neue Attraktionen investiert. Ministerpräsident Kretschmer wagt sich zur Eröffnung in die Höhe.

Von Birgit Zimmermann

Lichtenau - Sachsens Regierungschef Michael Kretschmer (51, CDU) hat sich hoch hinaus gewagt. Der CDU-Politiker kam zur Eröffnung eines sogenannten Skywalk im Sonnenlandpark Lichtenau in Mittelsachsen - und probierte die neue Attraktion auch selbst aus.

Der neue Skywalk wurde am Samstag im Sonnenlandpark Lichtenau eröffnet.
Der neue Skywalk wurde am Samstag im Sonnenlandpark Lichtenau eröffnet.  © Sebastian Willnow/dpa

In 35 Metern Höhe spazierte der 51-Jährige über den 72 Meter langen Steg zwischen einer Pyramide mit Aussichtsplattform und einem Riesenrutschturm. Anschließend rutschte der Ministerpräsident in einer Röhrenrutsche hinab.

Der Sonnenlandpark feiert in diesem Jahr sein 20. Jubiläum - und hat investiert. Die Riesenrutsche und die Pyramide entstanden im vergangenen Herbst, jetzt kam der Skywalk dazu.

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Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer (51, CDU) genoss die Aussicht aus 35 Metern.
Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer (51, CDU) genoss die Aussicht aus 35 Metern.  © Sebastian Willnow/dpa

Der Park hat dabei tief in die Tasche gegriffen. Insgesamt kosteten die neuen Attraktionen nach Angaben des Freizeitparks rund drei Millionen Euro.

Titelfoto: Bildmontage: Sebastian Willnow/dpa (2)

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