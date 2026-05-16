MP Kretschmer in luftiger Höhe: Neuer Skywalk in Sachsen eröffnet

Lichtenau - Sachsens Regierungschef Michael Kretschmer (51, CDU) hat sich hoch hinaus gewagt. Der CDU-Politiker kam zur Eröffnung eines sogenannten Skywalk im Sonnenlandpark Lichtenau in Mittelsachsen - und probierte die neue Attraktion auch selbst aus.

Der neue Skywalk wurde am Samstag im Sonnenlandpark Lichtenau eröffnet. © Sebastian Willnow/dpa

In 35 Metern Höhe spazierte der 51-Jährige über den 72 Meter langen Steg zwischen einer Pyramide mit Aussichtsplattform und einem Riesenrutschturm. Anschließend rutschte der Ministerpräsident in einer Röhrenrutsche hinab.

Der Sonnenlandpark feiert in diesem Jahr sein 20. Jubiläum - und hat investiert. Die Riesenrutsche und die Pyramide entstanden im vergangenen Herbst, jetzt kam der Skywalk dazu.