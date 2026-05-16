Absturz-Drama an Himmelfahrt: Wer ist der Helfer von der Zschopau?

Kriebstein - Wer ist der Held von Kriebstein? An Himmelfahrt rettete ein Bootsführer einen abgestürzten Wanderer (39) aus der Zschopau. Nun sucht die Polizei den Helfer.

Die Unglücksstelle am Rastplatz ist mit Band abgesichert. Das abgebrochene Geländer liegt noch da. © Dietmar Thomas/EHL

Was als fröhlicher Himmelfahrtsausflug geplant war, endete in einem Drama. Am Donnerstag war eine sechsköpfige Gruppe Wanderer an der Talsperre Kriebstein unterwegs. Gegen 14.40 Uhr wollten sie eine Pause machen. Sie stoppten an einer Bank am Bornweg. Dabei setzte sich ein 39 Jahre alter Mann auf ein Holzgeländer.

Dann geschah das Unfassbare: Das Geländer brach und der 39-Jährige stürzte einen 15 Meter hohen Felsen hinab in die Zschopau.

Ein bislang unbekannter Bootsführer hatte den Unfall beobachtet. Er handelte geistesgegenwärtig und eilte mit seinem Boot zu Hilfe.

"Nach bisheriger Kenntnis soll der Unbekannte den bewusstlosen 39-Jährigen in sein Boot gezogen und bis zum Eintreffen von Rettungskräften versorgt haben", berichtete die Polizei.

Der 39-Jährige wurde bei dem Unglück schwer verletzt. Er kam ins Krankenhaus.