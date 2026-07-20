Nach Horror-Knast in Tschechien: Für Neonazi Liebich ist Sachsen-Haft "der reinste Luxus"

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Neonazi Marla-Svenja Liebich (55) sitzt seit mehreren Tagen in Zeithain (Sachsen) im Knast. Im Vergleich zum Tschechen-Gefängnis sei das "der reinste Luxus".

Von Julian Winkler

Chemnitz/Zeithain - Vom tschechischen Horror-Knast nach Deutschland: Neonazi Marla-Svenja Liebich (55) sitzt seit fünf Tagen in Zeithain (Landkreis Meißen) hinter Gittern. Im Vergleich zum Pilsen-Zuchthaus sei das Gefängnis in Sachsen "der reinste Luxus".

Nichts mit Frauenknast: Neonazi Marla-Svenja Liebich (55) wurde ins Männergefängnis nach Zeithain (Landkreis Meißen) gebracht.
Nichts mit Frauenknast: Neonazi Marla-Svenja Liebich (55) wurde ins Männergefängnis nach Zeithain (Landkreis Meißen) gebracht.  © Hendrik Schmidt/dpa

Kein Wunder: Der Knast in Pilsen ist die berüchtigtste und härteste Strafanstalt in Tschechien - bekannt durch die Netflix-Doku "Die härtesten Gefängnisse der Welt".

Ein wahrer Horror-Knast. Hier sitzen Hunderte Schwerverbrecher ein, kleine Zellen, kalte und düstere Mauern prägen das Bild. Durch die sternförmig angeordneten Trakte wirkt das Gefängnis wie eine Festung aus einer anderen Zeit.

"Ich hielt Pilsen-Bory für ein normales Gefängnis, vielleicht etwas düsterer, dem Alter geschuldet.
Ich hatte keinen Vergleich. Mittlerweile weiß ich, dass es eines der berüchtigtsten Zuchthäuser der Welt ist", teilt Liebich auf der Plattform X mit.

Die Rechtsextremistin bezeichnet den Pilsen-Knast als Loch, in Deutschland (Zeithain) sei sie in ein "Ferienlager" gekommen. "Zwar hinter Stacheldraht, aber gegen Bory der reinste Luxus."

Liebich saß mehr als drei Monate im Pilsen-Gefängnis, nachdem sie in Tschechien gefasst wurde. Zuvor hatte sich die Rechtsextremistin monatelang vor ihrer Haftstrafe gedrückt.

Das Gefängnis in Zeithain: Hier sitzt Liebich aktuell ein. Im Vergleich zum Tschechen-Knast sei die Haftanstalt "der reinste Luxus".
Das Gefängnis in Zeithain: Hier sitzt Liebich aktuell ein. Im Vergleich zum Tschechen-Knast sei die Haftanstalt "der reinste Luxus".  © Katharina Kausche/dpa
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Liebich schimpft über Männerknast-Entscheidung: "Öffnet die Büchse der Pandora"

Liebich hatte eigentlich gehofft, in die Chemnitzer Frauen-JVA zu kommen.
Liebich hatte eigentlich gehofft, in die Chemnitzer Frauen-JVA zu kommen.  © Jan Woitas/dpa

Eigentlich hoffte die Rechtsextremistin, nach ihrer Auslieferung nach Deutschland in den Chemnitzer Frauenknast gebracht zu werden. Doch die Gefängnisleitung entschied sich dagegen - die 55-Jährige kam nach Zeithain.

Liebich, die ihr Geschlecht "wechselte", schimpft über diese Entscheidung. "Die Frechheit der deutschen Justiz, mich als Frau im besten Alter in den Männervollzug zu stecken, öffnet die Büchse der Pandora."

Ihr Anwalt will kündigte bereits an, die Entscheidung der JVA zu prüfen. Mittlerweile setzt sich auch ausgerechnet ein AfD-Politiker für die Neonazi-Transfrau ein.

Titelfoto: Bildmontage: Katharina Kausche/dpa, Hendrik Schmidt/dpa

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