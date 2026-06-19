Nach Lärm-Beschwerden in Sachsen: 250-Meter-Windrad wird abgebaut!

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Ein 250-Meter-Windrad im Oberwieraer Ortsteil Harthau (Landkreis Zwickau) wird nach Anwohner-Beschwerden abgebaut.

Von Raik Bartnik

Oberwiera/Waldenburg - Dieses Windrad sollte eigentlich Zukunft machen. Strom für bis zu 5000 Haushalte, sechs Megawatt Leistung, rund zehn Millionen Euro teuer - ein grüner Riese für die Energiewende in Sachsen. Doch nur zweieinhalb Jahre nach der Inbetriebnahme ist Schluss. Die Anlage im Oberwieraer Ortsteil Harthau (Landkreis Zwickau) wird ab Juli wieder abgebaut.

Ein Riese am Ortseingang: Das Windrad bei Harthau in der Gemeinde Oberwiera sorgte nach der Inbetriebnahme für Beschwerden über Lärm.
Ein Riese am Ortseingang: Das Windrad bei Harthau in der Gemeinde Oberwiera sorgte nach der Inbetriebnahme für Beschwerden über Lärm.  © Hendrik Schmidt/dpa

Betreiber Andreas Berger (42) hat den Rückbau am Dienstag beim Landkreis angezeigt, wie das Umweltamt bestätigte. Der Grund: Zahlreiche Anwohner hatten sich über den Lärm beschwert, der von der Anlage ausging.

Weder Bürgermeister Holger Quellmalz (45, CDU) noch Betreiber und Hersteller nannten weitere Details zu den Hintergründen. Nur Berger bestätigte knapp: "Wir als Betreiberfirma haben mit dem Hersteller Vestas eine Einigung erzielt."

Dabei war das 250-Meter-Windrad erst im Dezember 2023 mit offenbar uneingeschränkter Betriebserlaubnis ans Netz gegangen. Jährlich rund 13 Millionen Kilowattstunden Strom sollte die damals größte Anlage Sachsens erzeugen.

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Schon bei einem Bürgertreff kurz nach dem Betriebsstart hatten sich Dorfbewohner massiv über die Lärmkulisse beschwert.

Die Anlage soll von Anfang an nur mit halber Kraft gelaufen sein, auch das Getriebe wurde ausgetauscht - ohne durchschlagende Besserung.

Noch steht das Windrad "über" Oberwiera: Ab Juli soll die Anlage abgerissen werden.
Noch steht das Windrad "über" Oberwiera: Ab Juli soll die Anlage abgerissen werden.  © Hendrik Schmidt/dpa
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Oberwieras Bürgermeister Holger Quellmalz (45, CDU) bestätigte die Lärmproblematik, nannte zu den Abriss-Hintergründen aber keine Details.
Oberwieras Bürgermeister Holger Quellmalz (45, CDU) bestätigte die Lärmproblematik, nannte zu den Abriss-Hintergründen aber keine Details.  © Andreas Kretschel

Reißleine gezogen: Mega-Windrad wird abtransportiert

Kurz vor dem Start: Das 250 Meter hohe Windrad in Oberwiera wurde bis November 2023 montiert.
Kurz vor dem Start: Das 250 Meter hohe Windrad in Oberwiera wurde bis November 2023 montiert.  © Bodo Schackow/dpa

Nun ziehen Betreiber und Hersteller die Reißleine. Der Abtransport im Juli dürfte ein kleines Logistik-Schauspiel werden: Die Rotorblätter sind jeweils 81 Meter lang, brauchen Spezialtransporte, Planung, Straßensperrungen und jede Menge Platz.

Sachsen ist bei der Windkraft ohnehin Schlusslicht. Im vergangenen Jahr gingen im Freistaat nach einer Statistik des Bundesverbandes Windenergie nur 13 neue Anlagen ans Netz, im Schnitt sind die Anlagen 21 Jahre alt.

Sieben Windräder wurden im vergangenen Jahr stillgelegt, insgesamt standen Ende des Jahres 858 Anlagen im Freistaat.

Titelfoto: Hendrik Schmidt/dpa

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