Nach Lärm-Beschwerden in Sachsen: 250-Meter-Windrad wird abgebaut!

Oberwiera/Waldenburg - Dieses Windrad sollte eigentlich Zukunft machen. Strom für bis zu 5000 Haushalte, sechs Megawatt Leistung, rund zehn Millionen Euro teuer - ein grüner Riese für die Energiewende in Sachsen . Doch nur zweieinhalb Jahre nach der Inbetriebnahme ist Schluss. Die Anlage im Oberwieraer Ortsteil Harthau (Landkreis Zwickau ) wird ab Juli wieder abgebaut.

Ein Riese am Ortseingang: Das Windrad bei Harthau in der Gemeinde Oberwiera sorgte nach der Inbetriebnahme für Beschwerden über Lärm. © Hendrik Schmidt/dpa

Betreiber Andreas Berger (42) hat den Rückbau am Dienstag beim Landkreis angezeigt, wie das Umweltamt bestätigte. Der Grund: Zahlreiche Anwohner hatten sich über den Lärm beschwert, der von der Anlage ausging.

Weder Bürgermeister Holger Quellmalz (45, CDU) noch Betreiber und Hersteller nannten weitere Details zu den Hintergründen. Nur Berger bestätigte knapp: "Wir als Betreiberfirma haben mit dem Hersteller Vestas eine Einigung erzielt."

Dabei war das 250-Meter-Windrad erst im Dezember 2023 mit offenbar uneingeschränkter Betriebserlaubnis ans Netz gegangen. Jährlich rund 13 Millionen Kilowattstunden Strom sollte die damals größte Anlage Sachsens erzeugen.

Schon bei einem Bürgertreff kurz nach dem Betriebsstart hatten sich Dorfbewohner massiv über die Lärmkulisse beschwert.

Die Anlage soll von Anfang an nur mit halber Kraft gelaufen sein, auch das Getriebe wurde ausgetauscht - ohne durchschlagende Besserung.