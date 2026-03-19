Nach Sperrung auf wichtiger Bahnstrecke: Züge zwischen Leipzig und Dresden fahren wieder

Riesa - Am Mittwoch kam es zu einer plötzlichen Sperrung auf Sachsens wichtigster Zugstrecke! Eine Störung hatte seit dem Nachmittag zwischen Dresden und Leipzig für massive Probleme gesorgt - nun läuft der Verkehr wieder störungsfrei!

Ein Oberleitungsschaden im Bahnhof Riesa behinderte massiv den Zugverkehr. (Archivbild) © Robert Michael/dpa

Kurz nach 17 Uhr ist ein Quertragwerk der Oberleitung im Bahnhofsbereich von Riesa bei Rangierarbeiten beschädigt worden, wie Infrastrukturbetreiber DB InfraGO mitteilte. Alle Gleise darunter hätten voll gesperrt werden müssen.

Laut der Bahn konnte die betroffene Leitung um kurz vor Mitternacht erfolgreich repariert werden, sodass es keine Auswirkungen auf den morgendlichen Pendlerverkehr mehr geben sollte.

Am Mittwoch kam ein ICE 1651 nach Dresden bei Oschatz vor einem roten Signal zum Stehen. "Der Zug fuhr zurück nach Leipzig. Von dort konnten die Reisenden ihre Fahrt mit anderen Zügen fortsetzen", erklärte ein Konzern-Sprecher auf TAG24-Anfrage.