Nach Verbot von Reichsbürger-Verein: Peter Fitzek und seine Komplizen im Knast

Bundesinnenminister Alexander Dobrindt (54, CSU) hat am Dienstag den Verein "Königreich Deutschland" verboten. Es folgten zahlreiche Durchsuchungen. © Michael Kappeler/dpa

Der Ermittlungsrichter am Bundesgerichtshof setzte am Morgen auch gegen den vierten Festgenommenen einen Haftbefehl in Vollzug, wie ein Sprecher der Bundesanwaltschaft mitteilte. Die übrigen drei Männer - darunter der Gründer und sogenannte "oberste Souverän" Peter Fitzek (59) - waren bereits am Vortag in Karlsruhe dem Richter vorgeführt worden.

Bundesinnenminister Alexander Dobrindt (54, CSU) hatte am Dienstag den Verein "Königreich Deutschland" verboten, der als größte Gruppierung sogenannter Reichsbürger und Selbstverwalter gilt.

Einsatzkräfte der Polizei durchsuchten in mehreren Bundesländern von dem Verein genutzte Gebäude sowie Wohnungen führender Mitglieder. Die Bundesanwaltschaft ließ gleichzeitig vier mutmaßliche Anführer in Rheinland-Pfalz, Sachsen und Brandenburg festnehmen.