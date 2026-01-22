Nach verheerendem Wohnungsbrand in Sachsen: Weiterer Bewohner stirbt

Rochlitz - Es waren schreckliche Stunden in der vergangenen Woche in Rochlitz (Landkreis Mittelsachsen) . Ein Wohnhaus stand lichterloh in Flammen . Bereits kurz nach dem Brand fand die Feuerwehr eine leblose Person im Gebäude. Nun eine weitere tragische Nachricht: Ein zweiter Bewohner (63) starb nun im Krankenhaus.

Schreckliche Brandnacht in Rochlitz: Ein Wohnhaus stand in der vergangenen Woche lichterloh in Flammen. © EHL Media

Der 63-Jährige konnte am Tag des Feuers zunächst aus dem Haus an der Fischergasse gerettet werden. Er kam mit schwersten Verletzungen in ein Krankenhaus. Am Donnerstag teilte die Polizei die traurige Nachricht mit: "Der Mann erlag dort zwischenzeitlich seinen Verletzungen."

Damit forderte der nächtliche Brand insgesamt zwei Todesopfer. Bereits während der Löscharbeiten gab es Hinweise darauf, dass sich eine weitere Person im Gebäude aufhalten soll.

Nachdem ein Gutachter die Statik des Hauses geprüft hatte, konnte die Feuerwehr das Gebäude am Vormittag betreten. Dort fanden die Kräfte eine leblose Person. "Die Ermittlungen zur zweifelsfreien Klärung der Identität der Leiche dauern an", so die Polizei.



Die Löscharbeiten dauerten Stunden. Zahlreiche Einsatzkräfte kämpften gegen die Flammen, konnten das Feuer schließlich löschen und ein Übergreifen der Flammen auf das angrenzende Reihenhaus verhindern.

Der Schaden ist enorm: Das Dach des Hauses ist teilweise komplett niedergebrannt, ganze Räume liegen in Schutt und Asche.