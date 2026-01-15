Wohnhaus droht, nach Brand einzustürzen - Feuerwehr findet Leiche

Rochlitz - In der Nacht zu Donnerstag ist es in Rochlitz (Landkreis Mittelsachsen) zu einem verheerenden Feuer gekommen.

Das Feuer schlug meterhoch aus dem Dach des Wohnhauses in der Rochlitzer Fischergasse. © EHL Media

Als die Einsatzkräfte am späten Mittwochabend gegen 23.30 Uhr an dem Wohnhaus in der Fischergasse eintrafen, stand der Dachstuhl laut Feuerwehr bereits in Vollbrand.

Durch die enge Bebauung in der Gasse gestalteten sich die Löscharbeiten schwierig. Nach ersten Informationen konnte aber ein Übergreifen der Flammen auf die Nachbarhäuser verhindert werden.

Der Schaden an dem Reihenhaus durch das Feuer ist so groß, dass das Gebäude noch während des Löscheinsatzes drohte, zusammenzustürzen. Zur Lageerkundung setzte die Feuerwehr eine Drohne ein. Außerdem wurde das Technische Hilfswerk nachalarmiert, um die Statik genauer zu beurteilen.

Ein Bewohner (63) konnte aus dem Haus gerettet werden. Der 63-Jährige erlitt schwerste Verletzungen und kam zur medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus.

"Während der Löscharbeiten ergaben sich Hinweise darauf, dass sich eine weitere Person im Gebäude aufhalten soll", so eine Polizeisprecherin am Donnerstag. Nachdem ein Gutachter am Vormittag die Gebäudestatik geprüft hat, konnte die Feuerwehr das Haus betreten. Dabei wurde auch eine leblose Person entdeckt, bei der es sich um den Vermissten handeln könnte.

Die Ermittlung zur zweifelsfreien Klärung der Identität dauern noch an.