Sanierung von Trinkwassertalsperre: Damm wird dicht gemacht

Lichtenberg - Die Sanierung der Talsperre Lichtenberg (Landkreis Mittelsachsen ) schreitet voran. Mit der Verlegung der neuen Kunststoffdichtbahnen wird laut Landestalsperrenverwaltung in dieser Woche begonnen.

Neben der Staumauer muss auch der Trinkwasserentnahmeturm der Talsperre Lichtenberg saniert werden. © Landestalsperrenverwaltung Sachsen / avecfilm

Von der Dammkrone aus werden die Bahnen verschweißt und schließlich mit Spannprofilen am Damm befestigt.

Bereits seit Anfang April wird am Entnahmebauwerk mit den Dichtungsbahnen gearbeitet, ebenso wie am Turmkopf neu aufgebaut wird. Neben dem Einheben und Montieren der Betonteile werden auch neue Fenster eingebaut und das Dach abgedichtet.

"Mitte des Jahres sollen außerdem die Umbauten an den Auflagern des Turmkopfes sowie die Sanierung und Abdichtung der Überfallkrone abgeschlossen sein, sodass das Gerüst teilweise zurückgebaut werden kann", so die Landestalsperrenverwaltung.

In diesem Jahr stehen auch noch weitere Arbeiten an der Talsperre und besonders am Damm an. Die Dammkrone bleibt deswegen weiterhin gesperrt.

Erst wenn die Asphaltdeckschicht aufgetragen wurde, kann die Öffentlichkeit den Weg wieder nutzen. Das wird voraussichtlich mit Abschluss der Arbeiten im kommenden Jahr der Fall sein.