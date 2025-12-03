Verein macht Schüler gegen Hass im Netz fit

Pirna - Wahrheit oder Fake News? Der Verein "Aktion Zivilcourage" aus Pirna macht Kinder und Jugendliche fit für die Netzwelt und wurde nun zum zweiten Mal für seine Arbeit ausgezeichnet.

Wiebke Gülcibuk (Phineo) hat Sebastian Reißig und Marie Theres Ueberlein (r.) von der "Aktion Zivilcourage" für ihre Bildungsarbeit geehrt. © PR

Das Projekt heißt "Goodbye Hate Speech" und richtet sich an 14- bis 20-Jährige. In mehrtägigen Ausbildungen wird ihnen der Umgang mit Hasskommentaren vermittelt oder wie man Fake News entdeckt.

"Man prüft Nachrichten im Internet auf Rechtschreibfehler, schaut ins Impressum, ob es die Person überhaupt gibt, schaut sich auch die Follower und deren Beiträge an", erklärt Vereinsmanagerin Marie-Theres Ueberlein (33).

Im Anschluss erlernen die Kursteilnehmer, wie sie ihr erworbenes Wissen an andere weitergeben können: "Bislang wurden rund 250 junge Menschen zu Multiplikatoren ausgebildet."

Der Verein spricht Sozialarbeiter und Lehrkräfte an Schulen an, kann aber auch von Gruppen gebucht werden, die nicht im Schulkontext stehen.