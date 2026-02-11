Auch Leipzig und Dresden betroffen: Wegen Lufthansa-Streiks fallen mehrere Flüge aus

Leipzig/Dresden - Wegen der angekündigten Streiks bei der Lufthansa fallen in Dresden und Leipzig am Donnerstag mehrere Flüge aus.

Geht es nach den Piloten und dem Kabinenpersonal der Lufthansa, soll es solche Bilder am Donnerstag nicht geben: Die Crew-Gewerkschaften wollen über den ganzen Tag sämtliche Abflüge in Deutschland verhindern. © Soeren Stache/dpa

Laut Internetseite der beiden Flughäfen sind in Leipzig drei Flüge nach Frankfurt, in Dresden sechs Flüge nach Frankfurt und München betroffen.

Für diesen Donnerstag sind zeitgleich Arbeitsniederlegungen der Piloten sowie des Kabinenpersonals bei der Lufthansa angekündigt. Das Unternehmen will nach eigenen Angaben die Auswirkungen auf seine Fluggäste so gering wie möglich halten. Wenn möglich, würden von Flugstreichungen betroffene Fluggäste auf andere Airlines umgebucht.

Die Reisenden werden gebeten, ihre hinterlegten Kontaktinformationen zu überprüfen und gegebenenfalls zu aktualisieren.

Im Falle einer Annullierung sollen Passagiere mit hinterlegter Mobilfunknummer automatisch eine Benachrichtigung mit einer alternativen Reisemöglichkeit erhalten. Innerdeutsch reisende Gäste können die Deutsche Bahn nutzen.