Zecken-Alarm in Sachsen: Hier werden die meisten Borreliose-Fälle gemeldet

Sachsen - Achtung, Zecken! In Sachsen schlagen die kleinen Biester immer wieder zu. Dabei übertragen die lästigen Parasiten auch Krankheiten - Borreliose zum Beispiel. In den vergangenen Jahren stieg die Zahl der Fälle dramatisch an. Zwei Landkreise stechen bei den Fallzahlen besonders hervor.

Zecken: Immer wieder sorgen die kleinen Parasiten für Ärger. In Sachsen stieg die Zahl der Borreliose-Fälle im Vergleich zu 2023 rasant an. © DPA

Wie haben sich die Borreliose-Fälle in den vergangenen Jahren in Sachsen entwickelt? Das wollte die AfD-Landtagsabgeordnete Katja Dietz (56) von der sächsischen Landesregierung in einer Kleinen Anfrage wissen. Sachsens Gesundheitsministerin Petra Köpping (67, SPD) antwortete.

Demnach gab es im Jahr 2023 insgesamt 1484 gemeldete Borreliose-Fälle, 2025 waren es bereits 2634 - ein Anstieg von etwa 77 Prozent!

Hier wurden 2025 die meisten Erkrankungen gemeldet:

Erzgebirgskreis - 446 Fälle

Landkreis Mittelsachsen - 444 Fälle

Dicht dahinter folgen:

Sächsische Schweiz-Osterzgebirge - 312 Fälle

Landkreis Zwickau - 299 Fälle

Vogtlandkreis - 286 Fälle

Ganz hinten liegt der Landkreis Leipzig mit 29 Fällen, auch im Landkreis Görlitz und im Landkreis Nordsachsen gab es lediglich 71 gemeldete Borreliose-Fälle. Der Landkreis Meißen (206) liegt im Mittelfeld.

Bedeutet: Vor allem in Süden und Südwesten Sachsens trat Borreliose 2025 besonders häufig auf. Wer im Erzgebirge, Mittelsachsen oder im Vogtland unterwegs ist, sollte sich besonders gut vor Zecken schützen.