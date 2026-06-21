Neue Einschränkungen auf A4 und A17: Dieser Tunnel muss mehrfach voll gesperrt werden

Dresden/Pirna/Kodersdorf - Verkehrsteilnehmer aufgepasst! In der kommenden Woche gilt es neue Einschränkungen auf der A4 und der A17 in Dresden , dem Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge und dem Landkreis Görlitz zu beachten.

Mehrere Vollsperrungen stehen in der neuen Woche dem A4-Tunnel Königshainer Berge bevor. (Archivbild) © Norbert Neumann

Wie die Autobahn GmbH mitteilte, wird der A4-Tunnel Königshainer Berge von Montag bis Freitag jeweils zwischen 19 und 5 Uhr in beide Richtungen gesperrt. "Grund dafür ist der Aufbau der Verkehrsführung für eine geplante Fahrbahnerneuerung hinter dem Tunnel sowie Wartungsarbeiten im Tunnel", heißt es.

Der Verkehr werde in diesem Zeitraum über die ausgeschilderten Bedarfsumleitungen ab der Anschlussstelle Kodersdorf zur Anschlussstelle Weißenberg sowie ab der Anschlussstelle Nieder Seifersdorf zur Anschlussstelle Kodersdorf geführt.

Ebenfalls ab Montag bis Mittwoch sei in beiden Nächten von 21 bis 5 Uhr die Auf- und Abfahrt der A17-Anschlussstelle Pirna in Fahrtrichtung Prag wegen Markierungsarbeiten dicht. Die Umleitung führe als Wendefahrt über die Anschlussstelle Heidenau (auffahrender Verkehr) sowie die Anschlussstelle Bahretal (abfahrender Verkehr).

In Richtung Dresden könne von Dienstag bis Mittwoch zwischen 21 und 5 Uhr die Abfahrt der A17-Anschlussstelle Gorbitz wegen Instandsetzungsarbeiten nicht genutzt werden. Ab der Anschlussstelle Südvorstadt bestehe die Bedarfsumleitung U16.