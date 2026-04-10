Neue Hoheiten in Sachsen: Sie wollen der Milch alle Ehre machen

Leipzig - Sachsen hat eine neue Königin: Auf der Landwirtschaftsmesse agra 2026 wurde am Donnerstag die neue Milchkönigin gekrönt. Damit ist Nancy I. bereits die 14. Amtsinhaberin und wird den Freistaat in den kommenden zwei Jahren rund um die Milch- und Molkereiwirtschaft vertreten.

Milchkönigin Nancy Büttner (26, l.) und Milchprinzessin Josephine Rebecca Geier (25) werden die sächsische Milchindustrie nun zwei Jahre lang vertreten. © SLB

An ihrer Seite thront Milchprinzessin Josephine I., bürgerlich Josephine Rebecca Geier (25). Die Masterstudentin arbeitet nebenbei in den Heinrichsthaler Milchwerken und hat dort umfangreiche Einblicke in die Milchproduktion gewonnen.

Auch die neue Milchkönigin bringt viel Erfahrung mit: Nancy Büttner (26) arbeitet als Herdenmanagerin in der Agrargenossenschaft Dorfchemnitz e.G. und ist schon seit ihrer Kindheit begeistert von der Milchwirtschaft.

Gemeinsam wurden die beiden Hoheiten mit Schärpe und Krone vom Vorstand des Sächsischen Landesbauernverbands, Robert Gülde (56), und Landwirtschaftsminister Georg-Ludwig von Breitenbuch (54, CDU) feierlich in ihr Amt eingeführt.